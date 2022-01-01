أخبار الانتقالات | ريال يضرب مخططات باريس بخصوص شكرينيار

كشف "إكريم كونور" أن ريال مدريد قد يتحرك في يناير من أجل ضم ميلان شكرينيار، نجم إنتر.

السلوفاكي لم يجدد عقده المنتهي في يونيو المقبل بعد، وحاول باريس سان جيرمان ضمه الصيف الماضي.

وبحسب الصحف الإيطالية، سيعمل إنتر على تمديد عقد مدافعه، بينما سيحاول بي إس جي التحرك من جديد لضمه في يناير.