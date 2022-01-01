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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يختار خليفة كاسيميرو وهازارد يعود للندن

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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(C)Getty images

بنفيكا يحدد سعر نونيز

2022-03-18T07:19:40.578Z

قالت "ميرور" إن بنفيكا لا يمانع بيع نجمه داوريين نونيز الصيف المقبل ويطلب قرابة 75 مليون يورو كمقابل لنجم الأوروجواي.

وأضاف التقرير أن اللاعب يحظى بمتابعة كبيرة خصيصاً في إنجلترا من نيوكاسل ومانشستر يونايتد وآرسنال.

الهلال يحاول خطف نجم الأهلي

2022-03-18T07:19:07.112Z

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ريال يفضل ضم تشواميني

2022-03-18T07:17:39.371Z

ذكرت "آس" أن ريال مدريد قريب من التوصل لاتفاق شخصي مع متوسط ميدان موناكو أوريليين تشواميني.

ويفضل ريال مدريد ضم الدولي الفرنسي على قائد وست هام ديكلان رايس الذي يحظى بإعجاب النادي الملكي بحسب التقرير، ولكن قيمته التي تتعدى 150 مليون يورو تجعله صعب المنال.

رونالدو مستمر في مانشستر

2022-03-18T07:17:15.153Z

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آرسنال يطلب هازارد

2022-03-18T07:16:00.577Z

بعد التقارير الإنجليزية التي فتحت الموضوع، أكد موقع "فوت ميركاتو" أن آرسنال مهتم بخدمات إيدين هازارد.

وخرج البلجيكي من حسابات كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وقالت "ماركا" إنه قد يغادر بالفعل الصيف المقبل.

إنتر يراقب ميلينكوفيتش

2022-03-18T07:14:17.000Z

أفادت "لاجازيتا" بأن إنتر مهتم بخدمات مدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش، والذي كان هدفاً لميلان الصيف الماضي.

ويلعب الصربي السبت المقبل أمام النيراتزوري، المباراة التي ستكون فرصة لعرض إمكانياته على الفريق المهتم بخدماته.