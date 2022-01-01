أخبار الانتقالات | جيسوس مطلوب في مدريد ويوفنتوس يتحرك نحو سيميوني

عرض جيسوس على ريال مدريد
أكدت "كادينا سير" على أن نجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس قد تم عرضه على ريال مدريد وأتلتيكو.
اللاعب المطلوب في آرسنال يحظى بإعجاب من مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، مما يجعله مرشحاً جيداً لتعزيز هجوم الملكي.
مانشستر يراقب دومفريس
قال "نيكولا شيرا" إن مانشستر يونايتد يبحث عن ظهير أيمن جديد في ظل رغبته بالتخلص من آرون وان بيساكا هذا الصيف.
وأضاف الصحفي الإيطالي أن مدرب الفريق إريك تين هاج معجب بدينزل دومفريس، مواطنه الذي يلعب في صفوف إنتر.
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ليفربول يرفض عرض ماني الأول من بايرن
أكد "بول جويس" على وجود عرض رسمي أول من بايرن ميونخ لضم ساديو ماني من صفوف ليفربول، والذي رفضه الأخير.
العرض بحسب التقرير كان 24 مليون يورو، بالإضافة لحوافز، ولكن ليفربول لن يدخل مفاوضات إلا مع وصول عرض يتخطى 30 مليوناً.
مونزا يقترب من نجم إنتر
ذكر "نيكولا شيرا" أن مونزا في مفاوضات متقدمة مع إنتر من أجل ضم ستيفانو سينسي.
الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي سيدفع بحسب التقرير 15 مليون يورو لضم الدولي الإيطالي.
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سيميوني مطلوب في يوفنتوس
أوضحت "توتو ميركاتو وب" أن يوفنتوس قد يضم جيوفاني سيميونيو هذا الصيف لتعزيز هجومه.
مهاجم فيرونا مطلوب في يوفنتوس ليلعب دور البديل للنجم دوشان فلاهوفيتش في ظل رحيل باولو ديبالا وألفارو موراتا.
رابيو إلى باريس من جديد؟
فجرت "كورييري" مفاجأة بخصوص مستقبل أدريين رابيو، إذ قالت إن والدته ووكيلته تواصلت مع باريس سان جيرمان، ناديه القديم.
اللاعب عقده مع يوفنتوس مستمر حتى 2023، ويحظى باهتمام أيضاً في إنجلترا من مانشستر يونايتد ونيوكاسل بحسب التقرير.