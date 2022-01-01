أخبار الانتقالات | رونالدو يطلب اللعب بجوار ميسي، وديبالا يستعد لخيانة يوفنتوس

لويس سواريز قد يبقى في الدوري الإسباني
بحسب "ماركا" فإنّ لويس سواريز سوف يغادر أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل ولكن لن يترك الدوري الإسباني.
وأشارت الصحيفة أنّ العديد من الأندية الإسبانية ترغب في ضمه أهمهم إشبيلية.
هذا بجانب إنتر وأياكس وعدد من الأندية البرازيلية.
ديبالا لن يوقع على عقد جديد مع يوفنتوس
بحسب tyc الأرجنتينية فإنّ باولو ديبالا لن يوقع على عقد جديد مع يوفنتوس.
وسوف يجتمع اللاعب في الأيام المقبلة مع ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، لأجل المفاوضات.
رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية عن رغبة كريستيانو رونالدو الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.
وبحسب Football Transfers فإنّ صاروخ ماديرا يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ويفضل اللعب لصالح بطل الدوري الفرنسي.
مبابي أبلغ بيريز بقراره
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مدريد يفكر في مصير شوست
قال "فيكاخيس" إن ريال مدريد لم يحسم بعد مصير مدافعه فيكتور شوست المُعار إلى صفوف قادش.
اللاعب الذي بدأ في تثبيت أقدامه مع فريقه قد يعود للانضمام للفريق الأول للملكي، أو يخرج مجدداً للإعارة بحسب التقرير.
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كريشيتو يتراجع عن تورونتو
أوضح فابريزيو رومانو أن دومينيكو كريشيتو لن ينضم لصفوف تورونتو في شهر مارس وسينتظر نهاية عقده مع جنوى.
الدولي الإيطالي السابق يريد مساعدة فريقه تجنب الهبوط، ولذا قراره بتأجيل الانتقال لكندا حتى نهاية الموسم.
هازارد يحسم مصيره
أوضحت "سبورت" أن إيدين هازارد قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده ومحاولة الحصول على فرص أكبر للعب.
وكان شقيق البلجيكي قد أكد على أن أخيه مستقر في مدريد مع عائلته ولا ينوي المغادرة في الوقت الراهن. اقرأ هنا.