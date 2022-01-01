أخبار الانتقالات | رونالدو يتلقى رفضاً جديداً وفوضى كافاني

أوضح كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على نانت أن فريقه فاوض ميلان شكرينيار ولكن تراجع عن ضمه بسبب ضخامة المبلغ المطلوب لبيع لاعب يتبقى عام في عقده.

ومن جانبه، أكد مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا أن ناديه رفض عدة عروض لبيع النجم السلوفاكي خلال الميركاتو الصيفي.