أخبار الانتقالات | رفض مبادلة دي ليخت ونجم برشلونة يعود لبيته القديم

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كل من جيرونا ومونزا يريدان التعاقد مع أوسكار مينجويزا مدافع نادي برشلونة.

وأوضحت أن المدرب تشافي هيرنانديز يريد التخلي عن صاحب الـ23 سنة، ولا يمانع رحيله عن الفريق هذا الصيف.

ويعتبر جيرونا هو الطرف الأكثر اهتمامًا باللاعب، ولكنه يرفض دفع المبلغ المطلوب لضمه والذي يصل إلى 10 ملايين يورو.