مدونة حية

أخبار الانتقالات | رفض مبادلة دي ليخت ونجم برشلونة يعود لبيته القديم

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Matthijs De Ligt Juventus
Getty Images

اتفاق دي ماريا

2022-07-06T09:57:52.771Z

اتفق نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل نهائي على التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر.

وقال الصحفي "فابريتسيو رومانو" إن اللاعب سيطير إلى إيطاليا هذا الأسبوع لإكمال انتقاله، ومن المتوقع أن يلحق به بول بوجبا للانضمام هو الآخر للفريق الإيطالي.

عودة نجم برشلونة

2022-07-06T09:55:16.162Z

بعد استعادة كورنتين توليسو وألكساندر لاكازيت، يطمح نادي ليون الفرنسي في التعاقد كذلك مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

وقال الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو" إن ليون يثق في قدرته على ضم بيانيتش بسبب خروجه بشكل كامل من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة.

استمرار جورجينيو

2022-07-06T09:52:44.172Z

يستعد وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، للجلوس مع تشيلسي من أجل مناقشة توقيعه على عقد جديد.

وقالت مصادر لموقع "جول" إن اللاعب سيبقى مع البلوز الموسم القادم، رغم كل التكهنات المحيطة بعودته للدوري الإيطالي.

بديل ليفاندوفسكي

2022-07-06T09:50:46.085Z

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن استهداف بايرن ميونخ للتعاقد مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي لتعويض الرحيل المحتمل لروبرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت أن بايرن لا يريد دفع المبلغ المطلوب من نابولي بـ100 مليون يورو، ويطمح في تخفيضه للتعاقد مع الدولي النيجيري.

رفض مبادلة دي ليخت

2022-07-06T09:47:43.971Z

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرض نظيره الألماني بايرن ميونخ، بضم بنجامين بافارد مقابل التخلي عن الهولندي ماتايس دي ليخت.

وقالت شبكة "سكاي" الألمانية، إن بايرن عرض مدافعه الفرنسي لعدم رغبته في دفع أكثر من 60 مليون يورو لضم دي ليخت، وهو ما يبعد كثيرًا عن طلب يوفنتوس لـ100 مليون يورو مقابل بيع الدولي الهولندي.

مفاوضات مينجويزا

2022-07-06T09:46:37.972Z

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كل من جيرونا ومونزا يريدان التعاقد مع أوسكار مينجويزا مدافع نادي برشلونة.

وأوضحت أن المدرب تشافي هيرنانديز يريد التخلي عن صاحب الـ23 سنة، ولا يمانع رحيله عن الفريق هذا الصيف.

ويعتبر جيرونا هو الطرف الأكثر اهتمامًا باللاعب، ولكنه يرفض دفع المبلغ المطلوب لضمه والذي يصل إلى 10 ملايين يورو.

وصول كيسييه

2022-07-06T09:44:39.294Z

وصل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه إلى نادي برشلونة الإسباني من أجل خضوعه للكشف الطبي وتقديمه رسميًا لوسائل الإعلام.

صفقة جديدة لإنتر

2022-07-06T09:40:53.827Z

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن التعاقد مع راؤول بيلانوفا مدافع نظيره كالياري، في تدعيم جديد للفريق بعد ضم روميلو لوكاكو.

ومن المقرر أن ينضم الظهير الأيمن لصفوف إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 3 مليون يورو.

نجم يوفنتوس إلى كندا

2022-07-06T09:40:38.199Z

اقترب نادي تورونتو الكندي، من التعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" عن اقتراب تورنتو من الاتفاق مع اللاعب على ضمه بالمجان، مع تبقي بعض التفاصيل الصغيرة على حسم الصفقة بشكل نهائي.