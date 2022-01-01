أخبار الانتقالات | رفض بوتشيتينو وبوسكيتيس يوضح مستقبله مع برشلونة

تحرك من إنتر لدعم دفاعه
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قد يتحرك في يناير للتعاقد مع ظهير أيسر في ظل معاناته بهذه الجبهة، وحدد اسمين بالفعل.
الأسم الأول هو باسكوالي مازوكي من ساليرينيتانا، أما اللاعب الآخر فهو مدافع فياريال ألفونسو بيدرازا.
بوسكيتس يوضح موقفه
تحدث نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس على هامش المؤتمر الصحفي للمنتخب الإسباني على مستقبله مع البلوجرانا في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم.
وقال متوسط الميدان إنه لم يحسم قراره النهائي، وأنه ليس واثقاً بعد من مغادرة النادي الكتالوني خلال الصيف القادم.
رسميًا .. مانولاس ينضم إلى الشارقة
أعلن نادي الشارقة الإماراتي بشكل رسمي عن وصول اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل الخضوع للكشوفات الطبية تمهيدًا لضمه.
بوتشيتينو يرفض نيس
أكدت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان رفض العرض المقدم له من نيس.
"فابريزيو رومانو" أوضح أن التواصل وقع بين المدير الفني والنادي الفرنسي المتعثر في بداية الموسم، ولكن قرر الأول رفض العرض والانتظار لوصول عروض أفضل.