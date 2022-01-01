أخبار الانتقالات | رسميًا .. فابيان رويز ينضم إلى باريس سان جيرمان

رسميًا .. باريس سان جيرمان يضم فابيان رويز
🆕❤️💙 #WelcomeFabián— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022
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لشبونة يخطط لضم نجم برشلونة السابق
كشف الصحفي Alfredo Pedulla عن رغبة سبورتنج لشبونة في التعاقد مع أرتور ميلو قبل غلق سوق الانتقالات.
لاعب يوفنتوس الحالي على أبواب الرحيل بعد فشله مع الفريق منذ انضمامه من برشلونة في 2020.
رسميًا | أتلتيكو مدريد يضم سيرجيو ريجيلون
أعلن أتلتيكو مدريد التعاقد مع ريجيلون على سبيل الإعارة من صفوف توتنهام
🔴⚪ ¡#BienvenidoReguilón!— Atlético de Madrid (@Atleti) August 30, 2022
🤝 Acuerdo con el @Spurs_ES para la cesión de @sergio_regui hasta el final de la presente temporada.
➡ https://t.co/FrjCKGY6Ut pic.twitter.com/WkQ8srQCcR
تشيلسي يثق في تخفيض أوباميانج لراتبه
أكدت تقارير صحفية إن نادي تشيلسي يأمل أن يوافق بيير إيمريك أوباميانج على تخفيض راتبه حتى ينضم لهم في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "تيليجراف"، والتي أكدت أن الصفقة قد تكون في الأمتار الأخيرة لها.
ويليان يخضع للكشف الطبي في فولهام
أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي ويليان يخضع للكشف الطبي اليوم في صفوف فولهام لينضم للفريق اليوم.
وبحسب ما ذكرت "سكاي سبورتس" فالصفقة ستكون مجانية بعد فسخ عقده مع كورينثيانز البرازيلي مؤخرًا.
إشبيلية يريد يانوزاي
أكدت تقارير صحفية أن نادي إشبيلية يسعى لضم اللاعب عدنان يانوزاي الذي لا يملك عقدًا في الوقت الحالي مع أي فيق.
وبحسب ما أكد فابريتسيو رومانو فالنادي الإسباني يرى أنه من الممكن حسم الصفقة لصالحه خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتم تسجيل اللاعب اليوم.
نيوكاسل ينضم لسباق ضم باكايوكو
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نيوكاسل يسعى لضم اللاعب تيموي باكايوكو من صفوف ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".
التقرير أكد أن نونتجهام فورست بالإضافة إلى مونزا لديهم رغبة واضحة في ضم اللاعب هم أيضًا.
يونايتد لم يتفق مع برشلونة على ضم ديست
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لم يتفق بعد مع مانشستر يونايتد على نقل الأرميكي سيرجينيو ديست إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا كوبي"، والتي أكدت أن المحادثات مستمرة لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بعد.
ليفربول يقدم حوالي 50 مليون يورو لوسط برايتون
كشفت تقارير صحية إنجليزية أن نادي ليفربول قد تقدم بعرض قيمته تقترب من الـ 50 مليون يورو لضم لاعب وسط ملعب بريتون موسيس كايسيدو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن النادي يريد ضم اللاعب لصفوفه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.