أخبار الانتقالات | رسمياً .. جيسوس إلى آرسنال وجلطة سراي يزعج الهلال

أعلن مانشستر سيتي رسمياً التعاقد مع الدولي الإنجليزي كالفن فيليبس.

متوسط الميدان ينضم من ليدز بعقد لمدة ست سنوات بحسب بيان سيتي، وصفقة تقدر في حدود 50 مليون يورو بحسب التقارير.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL