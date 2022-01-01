أخبار الانتقالات | رسميًا .. بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت

رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع ماتياس دي ليخت
2022-07-19T16:18:39.000Z
اللاعب وقع حتى 2027
شياكة ✅— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 19, 2022
أناقة ✅
ماتايس دي ليخت في #البايرن حتى عام 2027! 🆕🤩#مرحبًا_دي_ليخت | #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/xfMzN4woG8
ديباي يعقد الانتقال إلى توتنهام
2022-07-19T07:28:26.722Z
أكدت تقارير صحفية أن الهولندي ممفيس ديباي لا ينوي العودة إلى الدوري الإنجليزي قريبًا في ظل ربطه بنادي توتنهام.
يأتي هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستعد لتركه يرحل مقابل أي عرض يأتي بقيمة 20 مليون يورو.
ميلان مهتم ببيانيتش
2022-07-19T07:27:46.189Z
أكدت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من نادي ميلان في الحصول على ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، نقلًا عن الإعلام الإيطالي، مؤكدة أن الصفقة ستكون في صورة إعارة لو تمت.
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2022-07-19T07:16:49.923Z
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2022-07-19T07:16:00.695Z
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