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أخبار الانتقالات | رحيل ممفيس وحارس ريال مدريد الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Memphis Depay Rui Silva Barcelona Betis
Getty Images

دورتموند يدخل على الخط من أجل مزراوي

2022-02-10T08:04:08.828Z

التفاصيل هنا

ميلان يجدد مع تيو

2022-02-10T07:54:28.348Z

أكد فابريزيو رومانو أن مسألة تجديد عقد تيو هيرنانديز مع ميلان منتهية، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الأيام المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير أن باريس سان جيرمان كان مهتماً قبل عام بالفرنسي، ولكن التعاقد مع نونو تافاريس أوقف هذا الاهتمام.

مانشستر يونايتد بين بوتشيتينو وتين هاج

2022-02-10T07:54:27.751Z

ذكرت "تيليجراف" أن إدارة مانشستر يونايتد تضع الثنائي إريك تين هاج وماوريسيو بوتشيتينو كأبرز المرشحين لتدريب الفريق العام المقبل.

وزادت الشكوك بخصوص مدرب أياكس في ظل رحيل المدير الرياضي للنادي الهولندي مارك أوفرمارس بسبب فضيحة أخلاقية، وذلك بسبب قوة العلاقة بين الرجلين.

وفي فرنسا، يدور الحديث حول مصير مدرب باريس سان جيرمان في ظل عدم ثبات النتائج والمردود، وطُرح اسم زين الدين زيدان في أكثر من مناسبة لتعويضه.

ممفيس قد يغادر برشلونة

2022-02-10T07:54:26.985Z

قالت "سبورت" المقربة من برشلونة إن الأخير قد يتخلى عن ممفيس ديباي الصيف المقبل بعد عام واحد من ضمه.

وفسرت الجريدة السبب بأن أسلوب لعب الهولندي لا يتناسب مع مخططات المدرب تشافي، وخصوصاً بعد التدعيمات الأخيرة بالهجوم.

إنتر ومحاولات إقناع بيريشيتش

2022-02-10T07:54:26.385Z

أكدت عدة مصادر في إيطاليا أن إنتر فتح باب الحديث من جديد مع نجمه إيفان بيريشيتش من أجل مد عقده.

وينتهي عقد الكرواتي بحلول نهاية الموسم، والاختلاف بين الطرفين على العقد الجديد يتعلق براتب اللاعب، إذ يطلب الجناح 6 مليون يورو بالموسم، المبلغ الذي لم يصل له عرض إنتر بحسب "إف سي إنتر نيوز".

ريال يستهدف أوسبينا

2022-02-10T07:54:24.972Z

ذكر "fichajes" أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع حارس نابولي الكولومبي دافيد أوسبينا.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الإيطالي بحلول نهاية الموسم وحتى الآن لم يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق لتمديده.