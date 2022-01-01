أخبار الانتقالات | دي يونج يقترب من ترك برشلونة، وكين يحدد وجهته

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى لتجديد عقد لاعبه كريم بنزيما خلال الفترة المقبلة ليكافئه على ما قدمه هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد قام باستثناء خاص من أجل بنزيما في قواعد التجديد لمن هم فوق الـ 30 عامًا.

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