أخبار الانتقالات | دي يونج يبحث عن شقة في مانشستر، وصفقة جنونية لبايرن ميونخ!

أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أنّ بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع ماتايس دي ليخت من يوفنتوس في الصيف الجاري.

وعلم جول أنّ تشيلسي لا يزال الطرف الأقرب للتعاقد مع النجم الهولندي رغم اهتمام البافاري.