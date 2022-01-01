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أخبار الانتقالات | دي يونج يبحث عن شقة في مانشستر، وصفقة جنونية لبايرن ميونخ!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Frenkie de Jong Barcelona 2021-22
Getty Images

دي يونج يبحث عن شقة في مانشستر

2022-07-04T20:17:31.000Z

أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ فرينكي دي يونج مستعد للرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وأكدت أنّ اللاعب بدأ بالفعل رحل البحث عن شقة في مدينة مانشستر تمهيدًا لإتمام الصفقة.

Frenkie de Jong Barcelona 2021-22
Getty Images

بايرن ميونخ يقترب من ضم دي ليخت

2022-07-04T20:16:14.000Z

أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أنّ بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع ماتايس دي ليخت من يوفنتوس في الصيف الجاري.

وعلم جول أنّ تشيلسي لا يزال الطرف الأقرب للتعاقد مع النجم الهولندي رغم اهتمام البافاري.

ريكي بوتش يقترب من تجديد عقده

2022-07-04T20:14:51.000Z

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة لا يمانع رحيل ريكي بوتش على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري.

وأوضحت أنّ إدارة البلوجرانا لن تقبل بالإعارة سوى بعد تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2023 لضمان عدم رحيله بالمجان الموسم المقبل.

توتنهام يدرس التعاقد مع ديباي

2022-07-04T20:14:08.000Z

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية رغبة برشلونة في التخلص من ممفيس ديباي في الصيف الجاري.

اللاعب مطلوب في صفوف توتنهام وقد يرحل إلى الفريق اللندني مع زميله كليمون لونجليه.

رسمياً | طرابزون سبور يضم تريزيجيه

2022-07-04T13:17:33.699Z

أعلن حامل لقب الدوري التركي طرابزون سبور التعاقد رسمياً مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قادماً من أستون فيلا.

رسمياً | كيسييه إلى برشلونة

2022-07-04T11:44:38.171Z

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إسبوسيتو إلى أندرلخت

2022-07-04T11:43:48.080Z

أعلن أندرلخت رسمياً عن التعاقد مع سيباستيان إسبوسيتو من صفوف إنتر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

يونج يجدد مع أستون فيلا

2022-07-04T10:11:01.338Z

أعلن أستون فيلا عن تجديد عقد لاعبه أشلي يونج لعام إضافي.

عقد يونج انتهى بحلول نهاية يونيو، ولكن وقع عقداً جديداً حتى 2023.

مونزا يواصل الضربات

2022-07-04T10:09:37.443Z

بحسب "نيكولا شيرا"، حسم مونزا ضم ماتيو بيسينا، الدولي الإيطالي، من صفوف أتالانتا.

الصفقة ستكون إعارة مع إلزامية شراء بحسب التقرير مقابل مبلغ يقارب 15 مليون يورو.

رسمياً | باليينيا إلى فولهام

2022-07-04T09:23:25.045Z

أعلن فولهام رسمياً عن التعاقد مع الدولي البرتغالي باليينيا من صفوف سبورتينج لشبونة.

وبحسب "فابريزيو رومانو"، كلفت الصفقة الفريق الإنجليزي مبلغاً في حدود 22 مليون يورو.

رسمياً | كالفن فيليبس إلى سيتي

2022-07-04T09:01:43.048Z

أعلن مانشستر سيتي رسمياً التعاقد مع الدولي الإنجليزي كالفن فيليبس.

متوسط الميدان ينضم من ليدز بعقد لمدة ست سنوات بحسب بيان سيتي، وصفقة تقدر في حدود 50 مليون يورو بحسب التقارير.

يوفنتوس يقترب من زانيولو

2022-07-04T08:26:51.275Z

قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس قدم عرضاً بقيمة 50 مليون يورو لروما من أجل ضم نيكولو زانيولو.

الدولي الإيطالي محط اهتمام من ميلان أيضاً بحسب التقارير، ولكن روما يبحث رفع السعر لأنه سيدفع 15% لإنتر بحسب الاتفاق وقت شراء اللاعب.

صراع على سيميوني

2022-07-04T08:25:40.574Z

اشتعل الصراع على خدمات جيوفاني سيميوني، مهاجم فيرونا، بحسب "فوت ميركاتو".

مارسيليا دخل في قائمة المهتمين بحسب التقرير عقب تعيين إيجور تودور مدرباً للفريق، وهو الذي دربه في فيرونا، بينما هناك أيضاً يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، وإشبيلية بقائمة المهتمين.

ميليتاو قريب من التمديد

2022-07-04T08:24:20.741Z

ذكر فريق عمل "جيانلوكا دي مارزيو" أن إيدر ميليتاو قريب من تمديد عقده مع ريال مدريد.

وبحسب التقرير، المدافع البرازيلي سيوقع عقداً جديداً طويل الأمد حتى 2028.

أياكس قريب من بيرجفاين

2022-07-04T08:22:05.815Z

أوضحت "تيليجراف" الهولندية أن أياكس وتوتنهام قد توصلا لاتفاق بخصوص ستيفن بيرجفاين.

الجناح الدولي الهولندي سيترك سبيرز نحو بطل بلاده في صفقة تقدر في حدود 30 مليون يورو بحسب التقرير.

لويز ينفي شائعات إيطاليا

2022-07-04T08:19:44.508Z

أكد ديفيد لويز أن الشائعات المنتشرة عن رحيله من فلامنجو ليست صحيحة، وذلك في منشور عبر إنستجرام.

المدافع البرازيلي قالت "لاجازيتا" إنه معروض على إنتر، وهو ما أكدته مصادر جول في الساعات الماضية.

جلطة سراي يطلب جواو بيدرو

2022-07-04T08:18:47.966Z

قال "نيكولا شيرا" إن جلطة سراي يضغط من أجل التعاقد مع الدولي الإيطالي جواو بيدرو من صفوف كالياري.

المهاجم البرازيلي الأصل مطلوب في مونزا أيضاً، وطُرح اسمه لتعزيز هجوم الهلال مؤخراً بحسب تقارير سعودية.

جيسوس رسمياً في آرسنال

2022-07-04T08:17:21.754Z

أعلن آرسنال رسمياً انضمام البرازيلي جابرييل جيسوس لصفوفه قادماً من مانشستر سيتي.

ولم يعلن آرسنال في البيان الرسمي تفاصيل الصفقة، ولكن مصادر صحفية تقدر قيمة الصفقة في حدود 55 مليون يورو.