أخبار الانتقالات | دي يونج إلى مانشستر وتشيلسي يفاوض كوليبالي

عبر إيفان بيريشيتش، نجم إنتر، عن عدم رضاه عن مفاوضاته مع الفريق لتمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.

الكرواتي تحدث للإعلام عقب تتويج فريقه بلقب كأس إيطاليا وقال إن اللاعبين المهمين لا يجب أن تترك مسألة تجديد عقودهم حتى نهاية الموسم، وأنه لا يعرف ما سيحدث بمستقبله.