أخبار الانتقالات | دي يونج إلى مانشستر وتشيلسي يفاوض كوليبالي

بيريشيتش يصدم إنتر
عبر إيفان بيريشيتش، نجم إنتر، عن عدم رضاه عن مفاوضاته مع الفريق لتمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.
الكرواتي تحدث للإعلام عقب تتويج فريقه بلقب كأس إيطاليا وقال إن اللاعبين المهمين لا يجب أن تترك مسألة تجديد عقودهم حتى نهاية الموسم، وأنه لا يعرف ما سيحدث بمستقبله.
برشلونة يستهدف ريجيلون
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كوتينيو يقترب من الاستمرار في فيلا
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تشيلسي يفاوض كوليبالي
أوضح "ماتيو موريتي" أن تشيلسي يبحث عن معوض للثنائي الذي سيرحل أندرياس كريستينسن وأنطونيو روديجر.
وكشف الصحفي الإيطالي عن وجود اجتماع بين فالي رمضاني، وكيل نجم نابولي كاليدو كوليبالي، وممثلي تشيلسي مؤخراً لمعرفة إمكانية ضم السنغالي الصيف المقبل.
دورتموند يطارد إكيتيكي
كشف "إكريم كونور" عن وجود اهتمام من قبل بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع هوجو إكيتيكي، مهاجم ريمس الشاب.
اللاعب الذي كان قريباً من نيوكاسل الشتاء الماضي يملك عقداً مع ناديه الفرنسي ممتد حتى 2024.
مزراوي يؤكد رحيله
تحدث النجم المغرب نصير مزراوي مع "ESPN" عقب تتويج أياكس رسمياً بلقب الدوري الهولندي، وأكد رحيله عن الفريق بعد نهاية عقده يونيو المقبل والانتقال إلى بايرن الذي وصفه بالحلم على حد تعبيره.
وسينتقل مزراوي إلى صفوف بايرن ميونخ بحسب "فابرزيو رومانو"، حيث حسم البافاري صفقة ضمه هو وزميله ريال جرافنبرخ بحسب التقارير.
جيرارد روميرو يحسم مصير دي يونج
كشف الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو أنّ فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، سوف يرحل إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
طالع التفاصيل من هنا:"بنسبة 95% دي يونج سيلعب مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل"
وبحسب تقارير أخرى ومصادر لجول، سيكون صعباً أن يتخلى برشلونة عن نجمه الهولندي، ولكن مانشستر يونايتد سيكون مستعداً للتحرك إذا قرر الفريق الكتالوني بيع لاعب وسطه.