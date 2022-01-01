أخبار الانتقالات | باريس يحافظ على نجمه وريال مدريد مهدد بخسارة مدافعه

انتظار بوجبا
قالت شبكة "ESPN" الأمريكية، إن مانشستر يونايتد طلب من اللاعب الفرنسي بول بوجبا تأجيل قرار رحيله عن النادي.
بوجبا عقده ينتهي في يونيو القادم، والمحادثات متوقفة حول التوقيع على عقد جديد، ويطمح يونايتد في انتظار اللاعب لتعيين مدرب دائم خلفًا لرالف رانجنيك قبل حسم مصيره.
بقاء ماركينيوس
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، قال إن باريس سان جيرمان يخطط لتجديد عقد مدافعه البرازيلي ماركينيوس.
وأشار إلى أن الأمور تسير بصورة جيدة الآن، حيث بدأت المحادثات بين الطرفين منذ عدة أشهر.
صراع بين توتنهام ويوفنتوس
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رغبة توتنهام ويوفنتوس في التعاقد مع نيكولو زانيولو لاعب روما.
صاحب الـ24 سنة ينتهي عقده مع الذئاب في 2024، ولا يوجد أي تقدم في محادثات التجديد، مما يعني اقتراب رحيله.
تشيلسي يراقب ميليتاو
قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، تركيز مجهوداته على ضم إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
تشيلسي أصبح على أعتاب خسارة مجهودات الثنائي أندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجر، بعد انتهاء عقودهما بنهاية الموسم الجاري.
وهو ما دفع المدرب توماس توخيل، إلى البحث عن بدائل أخرى، ليقع اختياره على ميليتاو خليفة سيرخيو راموس في ريال.
نابولي يريد يانوزاي
يترقب نادي نابولي الإيطالي، موقف الجناح البلجيكي عدنان يانوزاي مع ناديه الحالي ريال سوسييداد.
نابولي سيخسر لورينزو إنسيني إلى تورنتو الكندي الصيف القادم، لذلك يبحث عن لاعب بديل، ويعتبر يانوزاي هو الهدف المفضل لضمه في صفقة انتقال حر.
محاولة فاشلة من وست هام
قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن وست هام حاول التعاقد مع دوفان زاباتا لاعب أتالانتا في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.
وأوضحت أن النادي الإنجليزي أراد استعارة صاحب الـ30 سنة، لكن أتالانتا رفض الأمر بشكل قاطع.
مولر ينفي التجديد
نفى توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، وجود محادثات مع النادي الألماني حول تجديد عقده.
وقال اللاعب الذي ينتهي عقده في 2023 لصحيفة "بيلد":"لم يتحدث معي أي شخص حتى الآن، لذلك علينا نرى ما يمكننا فعله في المستقبل".