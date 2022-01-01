أخبار الانتقالات | باريس يحافظ على نجمه وريال مدريد مهدد بخسارة مدافعه

قالت شبكة "ESPN" الأمريكية، إن مانشستر يونايتد طلب من اللاعب الفرنسي بول بوجبا تأجيل قرار رحيله عن النادي.

بوجبا عقده ينتهي في يونيو القادم، والمحادثات متوقفة حول التوقيع على عقد جديد، ويطمح يونايتد في انتظار اللاعب لتعيين مدرب دائم خلفًا لرالف رانجنيك قبل حسم مصيره.