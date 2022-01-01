أخبار الانتقالات | ديمبيلي بديل مبابي في باريس، وهالاند يحلم ببرشلونة!

ذكر جوليين ماينارد من TF1 أن ليون دخل على الخط لاستعادة لاعبه تانجوي ندومبيلي من أجل تعويض رحيل برونو جيماريش إلى نيوكاسل.

وستكون العقبة للفريق الفرنسي هي راتبه الضخم، نفس السبب الذي يعرقل حتى الآن مفاوضات انضمامه إلى صفوف بي إس جي من توتنهام على سبيل الإعارة.