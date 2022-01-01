أخبار الانتقالات | ديبالا يخضع لمورينيو ويختار روما

أكدت "سكاي" أن باولو ديبالا قد وافق مساء الأحد على العرض المقدم من روما، وسيصبح لاعباً جديداً للجيالوروسي.

روما قدم عرضاً بحسب التقرير قيمته 4 مليون يورو، بالإضافة لحوافز ترفع الراتب إلى 6 مليون يورو بالموسم.

وذكر التقرير أن مكالمة جوزيه مورينيو قبل يومين مع اللاعب كان لها دوراً حاسماً في إقناعه بقبول العرض، بالإضافة لشعوره بالملل من انتظار إنتر الذي أراد أولاً التخلص من مهاجمين لإفساح المجال لضم الأرجنتيني.