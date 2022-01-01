أخبار الانتقالات | ديبالا رسميًا إلى روما .. ومنعطف جديد لمستقبل دي يونج

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض التي قد تقدم إلى ظهيره الأيسر الشاب ميجيل جوتيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ريال مدريد يريد الاحتفاظ بنصف بطاقة اللاعب إذا ما تم بيعه، مما يمنح النادي الملكي الفرصة لاستعادته في المستقبل إذا ما تألق.