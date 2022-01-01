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أخبار الانتقالات | ديبالا رسميًا إلى روما .. ومنعطف جديد لمستقبل دي يونج

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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DYBALA ROMA GFX
GOAL

دخول مفاجئ .. نادٍ إنجليزي يتدخل لإفساد مخطط يونايتد لضم دي يونج

2022-07-20T10:00:00.000Z

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Frenkie de Jong
Getty Images

"رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى ووجهته المقبلة صادمة"

2022-07-20T08:30:00.000Z

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جوارديولا يغلق الباب أمام نيمار

2022-07-20T08:30:00.000Z

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توتنهام مهتم بالحصول على خدمات زانيولو

2022-07-20T08:15:00.000Z

كشفت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام مهتم بالحصول على خدمات مواطنه نيكولو زانيولو نجم نادي روما.

وحسب التقرير، فإن كونتي يرغب في ضم زانيولو من أجل زيادة الإبداع في خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل، ولمواصلة تدعيم قائمة "سبيرز".

Roma Zaniolo Conference League
Getty

كوندي يقترب مرة أخرى من تشيلسي

2022-07-20T08:00:00.000Z

أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية عاد من جديد للاقتراب من الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

التقرير كشف أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية مع "البلوز" خلال اليومين القادمين.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن المدافع تحدث مع الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، وقد ينضم إلى الفريق في الولايات المتحدة لخوض ما تبقى من فترة التحضير للموسم الجديد.

Jules Kounde Sevilla 2021-22
Getty Images

ريال مدريد يتطلع للتخلص من جوتيريز

2022-07-20T07:45:00.000Z

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض التي قد تقدم إلى ظهيره الأيسر الشاب ميجيل جوتيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ريال مدريد يريد الاحتفاظ بنصف بطاقة اللاعب إذا ما تم بيعه، مما يمنح النادي الملكي الفرصة لاستعادته في المستقبل إذا ما تألق.

ميلان مهتم بضم مدافع آينتراخت فرانكفورت

2022-07-20T07:30:00.000Z

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ميلان مهتم بالحصول على خدمات الفرنسي إيفان نديكا مدافع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وحسب التقرير، فإن نديكا يعد المرشح الأبرز في الوقت الحالي لتدعيم دفاع بطل الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

رسميًا.. برشلونة يعلن تفاصيل صفقة انتقال ليفاندوفسكي

2022-07-20T07:00:00.000Z

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Robert Lewandowski Barcelona 2022-23
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