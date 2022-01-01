أخبار الانتقالات | دورتموند يحدد بديل هالاند، ونجم مانشستر سيتي يغادر!

هداف أياكس على رادار بوروسيا دورتموند
Borussia Dortmund have submitted an official bid for Sebastien Haller. €33m guaranteed fee plus add-ons as @MikeVerweij has reported. 🟡 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022
Club sources confirm the intention to push in negotiations with Ajax, while there’s no issue on player side about personal terms. pic.twitter.com/zA4IuQFCRX
مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن نجمه
بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن أوليكساندر زينشينكو في الصيف.
ويترقب آرسنال وإيفرتون اللاعب للتعاقد معه.
جبريل سيديبي يرحل عن موناكو
𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑫𝒋𝒊𝒃'! ❤️🤍— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) June 19, 2022
Best of luck in your future. #MerciDjibril 👏 pic.twitter.com/IlUxSauQU4
هدف برشلونة السابق يعلن رغبته الرحيل
أكد كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس، رغبته الرحيل عن الدوري الأمريكي.
وكان اللاعب مطلوبًا في صفوف برشلونة خلال السنوات الماضية، لكن النادي الكتالوني أوقف عملية التعاقد معه.
صراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال على تامي أبراهام
كشفت Corriere dello Sport الإيطالية اقتراب تامي أبراهام، مهاجم روما، من العودة إلى الدوري الإنجليزي.
ويسعى ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال لإتمام التعاقد مع اللاعب في الصيف
كوليبالي يرفض يوفنتوس
علق كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، على التقارير التي ربطته بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى صفوف برشلونة أو يوفنتوس.
النجم السنغالي رد على سؤال من "DAZN" حول انتقاله للسيدة العجوز وقال: "لن انتقل أبداً إلى صفوف يوفنتوس".
تحديد سعر ديابي
ذكر "فلوريان بلاتنبرج" أن باير ليفركوزن منفتح على فرضية بيع نجمه موسى ديابي خلال الانتقالات الصيفية.
الصحفي الألماني أوضح أن هناك اهتمام من باريس سان جيرمان بإعادة اللاعب، بالإضافة لنيوكاسل، ويقدره باير في حدود 60-70 مليون يورو.
بيل إلى روما؟ كورييري تنفي
نفت "كورييري" التقارير المنتشرة بخصوص إمكانية تعاقد روما مع جاريث بيل عقب انتهاء عقده في ريال مدريد.
وأضاف التقرير أن سن اللاعب وراتبه الضخم يجعل من المستبعد أن يتحرك فريق جوزيه مورينيو لضم الويلزي.
ليفربول يضم رامساي
قال ليفربول إنه قد توصل لاتفاق مع أبردين من أجل ضم كالفين رامساي بصفة نهائية، بانتظار الموافقة الدولية.
الظهير الأيمن محط مفاوضات بين الطرفين منذ أسابيع، وبحسب التقرير من الصحفي الإيطالي تم التوصل لاتفاق شفهي وسيتم توقيع العقود قريباً.
Ramsay is a Red 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022
We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.
رافينيا خارج بي إس جي
قالت "آس" إن رافينيا سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف رغم أن عقده مستمر حتى 2023.
التعاقد الوشيك مع فيتينيا من بورتو، وريناتو سانشيس من ليل سيجعل البرازيلي خارج الحسابات، خصوصاً أنه عائد من إعارتين خارج صفوف الفريق الباريسي.
دياوارا يرحب بالرحيل عن روما
كشف أمادو دياوارا، متوسط ميدان روما، أنه كان قريباً من الانتقال إلى فالنسيا الشتاء الماضي، ولا يعلم سبب انهيار الصفقة.
الغيني تحدث مع "آس" في حوار مطول عن مستقبله، ولم يستبعد الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي هذا الصيف بحثاً عن المشاركة أساسياً.
عرض مارسيلو على ميلان
قال "إكريم كونور" إن مارسيلو تم عرضه على ميلان من أجل دعم الجبهة اليسرى مع تيو هيرنانديز.
ورحل النجم البرازيلي عن ريال مدريد عقب نهاية عقده، وحتى الآن ارتبط بالعودة لبلاده أو الانتقال لتركيا.
فيتسل قريب من أتلتيكو مدريد
قالت "ماركا" إن أكسيل فيتسل يوشك على إتمام الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد مجاناً في الأيام المقبلة.
الدولي البلجيكي دخل في مفاوضات مع مارسيليا، ولكن لم يتوصل لاتفاق شخصي بخصوص العقد مع النادي الفرنسي بحسب التقرير.
تشيلسي يستهدف ستيرلينج
أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود اهتمام من تشيلسي بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي لتعزيز هجومه.
وأوضح الإيطالي أن أي تحرك من البلوز سيأتي عقب التخلص من روميلو لوكاكو، والذي سيكون محط جولة جديدة من المفاوضات مع إنتر اليوم الأحد.