أخبار الانتقالات | خليفة بوسكيتس وإنتر ينقذ لوكاكو من العقاب

باريس يستهدف موهبة سبورتنج
ذكرت "ميديا فوت" أن بي إس جي بقيادة لويس كامبوس وجه أنظاره نحو البرتغال لتدعيم دفاعه.
ويستهدف بطل فرنسا ضم مانويل أوجارتي، 21 عاماً، من سبورتنج خلال الفترة المقبلة.
زاجادو نحو شتوتجارت
قالت "بيلد" إن أكسيل زاجادو، المدافع الفرنسي، سينضم لصفوف شتوتجارت في الساعات المقبلة.
لاعب بوروسيا دورتموند السابق حر بعد انتهاء عقده مع الأخير، ودخل في مفاوضات مع روما ووست هام بحسب تقارير.
برشلونة يستهدف جورجينيو
أفادت "صن" بوجود اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي جورجينيو خلال الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن برشلونة قد يتحرك في يناير لتأمين توقيع الإيطالي في ظل عدم تمديد عقده مع البلوز المنتهي بحلول نهاية الموسم.
وأضاف التقرير الإنجليزي أن البلوجرانا يعتبر اللاعب ذو الأصول البرازيلية تعويضاً مناسباً لقائده سيرجيو بوسكيتس.
صراع شكرينيار يشتعل بدخول الإنجليز
ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي وتشيلي وتوتنهام دخلوا سباق التعاقد مع نجم إنتر ميلان شكرينيار.
وقبل ساعات، تم ربط اللاعب بريال مدريد، بالإضافة لاستمرار اهتمام بي إس جي، في ظل عدم مد السلوفاكي لعقده مع إنتر المنتهي بحلول نهاية الموسم.
لوكاكو سيستمر في إنتر على الأغلب
ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن إنتر سيعمل مع تشيلسي على حل لضمان استمرار روميلو لوكاكو مع النادي بعد انتهاء إعارته الموسم الحالي.
وأضاف الصحفي الإيطالي المتخصص أن لو كانت مارينا جرانوفسكايا، المديرة الرياضية السابقة للبلوز، مستمرة في منصبها لكانت قررت عقاب لوكاكو ووضعه في المدرجات طوال الموسم.