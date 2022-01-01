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أخبار الانتقالات | خليفة بوسكيتس وإنتر ينقذ لوكاكو من العقاب

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Sergio Busquets Barcelona Bayern Munich 2022-23
Getty Images

باريس يستهدف موهبة سبورتنج

2022-09-18T07:35:34.948Z

ذكرت "ميديا فوت" أن بي إس جي بقيادة لويس كامبوس وجه أنظاره نحو البرتغال لتدعيم دفاعه.

ويستهدف بطل فرنسا ضم مانويل أوجارتي، 21 عاماً، من سبورتنج خلال الفترة المقبلة.

زاجادو نحو شتوتجارت

2022-09-18T07:33:59.993Z

قالت "بيلد" إن أكسيل زاجادو، المدافع الفرنسي، سينضم لصفوف شتوتجارت في الساعات المقبلة.

لاعب بوروسيا دورتموند السابق حر بعد انتهاء عقده مع الأخير، ودخل في مفاوضات مع روما ووست هام بحسب تقارير.

برشلونة يستهدف جورجينيو

2022-09-18T07:29:03.732Z

أفادت "صن" بوجود اهتمام من برشلونة بالتعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي جورجينيو خلال الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن برشلونة قد يتحرك في يناير لتأمين توقيع الإيطالي في ظل عدم تمديد عقده مع البلوز المنتهي بحلول نهاية الموسم.

وأضاف التقرير الإنجليزي أن البلوجرانا يعتبر اللاعب ذو الأصول البرازيلية تعويضاً مناسباً لقائده سيرجيو بوسكيتس.

صراع شكرينيار يشتعل بدخول الإنجليز

2022-09-18T07:26:37.237Z

ذكرت "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي وتشيلي وتوتنهام دخلوا سباق التعاقد مع نجم إنتر ميلان شكرينيار.

وقبل ساعات، تم ربط اللاعب بريال مدريد، بالإضافة لاستمرار اهتمام بي إس جي، في ظل عدم مد السلوفاكي لعقده مع إنتر المنتهي بحلول نهاية الموسم.

لوكاكو سيستمر في إنتر على الأغلب

2022-09-18T07:24:11.549Z

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن إنتر سيعمل مع تشيلسي على حل لضمان استمرار روميلو لوكاكو مع النادي بعد انتهاء إعارته الموسم الحالي.

وأضاف الصحفي الإيطالي المتخصص أن لو كانت مارينا جرانوفسكايا، المديرة الرياضية السابقة للبلوز، مستمرة في منصبها لكانت قررت عقاب لوكاكو ووضعه في المدرجات طوال الموسم.