أخبار الانتقالات | خطة برشلونة الثلاثية ونجم ريال مدريد يرفض ليفربول

ماني إلى بايرن ميونخ
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم، الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع الجناح السنغالي ساديو ماني من ليفربول.
👋 Servus, Sadio #Mané! 🔴⚪— FC Bayern München (@FCBayern) June 22, 2022
🔗 https://t.co/8Nf1NwB26l#ServusMané #MiaSanMia
انتظار إنتر
ينتظر نادي إنتر الإيطالي الحصول على مبلغ 65 مليون يورو بخلاف الإضافات والمكافآت، مقابل التخلي عن مدافعه ميلان شكرينيار هذا الصيف.
ويعتبر باريس سان جيرمان هو الفريق الأكثر اهتمامًا بضم اللاعب، لكنه بحاجة لتلبية الطلبات المالية لإنتر وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا.
ومن المقرر استمرار المحادثات بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة لحسم مستقبل المدافع السلوفاكي.
سر ماني
اعترف ساديو ماني المنضم حديثًا إلى نادي بايرن ميونخ، أنه لم يفكر كثيرًا في قرار مغادرته ليفربول، وكشف عن سر تفضيله الانضمام للنادي الألماني.
محادثات دي يونج
قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن مانشستر يونايتد دخل في محادثات مكثفة من أجل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.
وأكد أنه لا يوجد أي اتفاق في الوقت الحالي، لإصرار برشلونة على مبلغ 85 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، وتلقي المبلغ دفعة واحدة بسبب الأزمة المالية الحالية.
Manchester United and Barcelona have been in direct contact today for Frenkie de Jong. Still no agreement on the fee, as Barça told Man Utd they won’t sell FdJ for less than €86m. 🚨🇳🇱 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022
Barcelona want full fee guaranteed, also because of La Liga rules to reinvest money. pic.twitter.com/n6WBFk5Uxy
أسينسيو يرفض ليفربول
يفضل ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد فكرة الانتقال إلى صفوف ميلان على حساب نادي ليفربول الإنجليزي.
ويدخل اللاعب في العام الأخير من عقده مع ريال، ويبحث عن فرصة اللعب بانتظام في فريق آخر هذا الصيف.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن أسينسيو يفضل ميلان على ليفربول بسبب ضمان فرص المشاركة بالروسونيري مقارنة بالريدز.
خطة برشلونة
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة قرر تكثيف جهوده على ضم 3 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكشفت عن استهداف جوان لابورتا رئيس النادي للثلاثي جول كوندي مدافع إشبيلية، برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.
رفض مينامينو
اتفق نادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره الفرنسي موناكو على بيع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو مقابل 18 مليون يورو.
وكشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن قيام اللاعب برفض الانتقال إلى وولفرهامبتون من أجل الانضمام لموناكو.
صورة لابورتا تقلب الموازين
نشر صامويل إيتو لاعب برشلونة السابق، ورئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني حاليًا، صورة مع رئيس برشلونة جوان لابورتا والبرازيلي ديكو لاعب الفريق الكتالوني السابق أيضًا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء.
شكوك بايرن
كشف موقع "90Min" عن استبعاد بايرن ميونخ لإمكانية قيام برشلونة بالتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وقال إن إدارة البافاري تؤمن بأن القدرات المالية للنادي الكتالوني لا تمكنه من القيام بالصفقة.