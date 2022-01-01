أخبار الانتقالات | حقيقة ضم بايرن لدي يونج وصفقة جديدة لنيوكاسل

بايرن يحاول تمديد عقد زوله
ذكر هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، في حواره مع "سكاي" أن فريقه تقدم بعرض لمدافعه نيكلاس زوله لتمديد عقده.
وينتهي عقد الدولي الألماني بحلول نهاية الموسم، ويحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية كبرى بحسب التقارير.
سانشيس يؤكد اهتمام ميلان وآرسنال
أوضح ريناتو سانشيس، نجم ليل، في تصريحات نقلتها "ميرور" أنه يعلم بخصوص اهتمام ميلان وآرسنال بخدماته.
وقال اللاعب البرتغالي إنه يعلم بوجود اهتمام من أندية واتصالاتها به مؤخراً، ولكن رفض ذكرها وأفاد بأنه يناقش الموضوع مع وكيله.
صراع على مقعد مدرب إيفرتون
ذكرت "NIC" أن فيتور بيريرا قد توصل لاتفاق مع إدارة إيفرتون لتولي تدريب الفريق خلفاً لرافائيل بينيتيز.
المدرب البرتغالي آخر تجاربه كانت مع فنربخشه التركي، ولكن بحسب الصحافة الإنجليزية، فابيو كانافارو وتيري هنري ونونو سانتو في السباق بعد.
وحاول إيفرتون إعادة روبرتو مارتينيز، أو ضم مساعده تيري هنري، ولكن بحسب "آس"، لم تنجح مساعيه لإقناع مدربي بلجيكا.
نيوكاسل يفاوض باكر
ذكرت "تيليجراف" أن نيوكاسل يقترب من ضم ميشيل باكر، مدافع باير ليفركوزن عقب تقدمه بعرض قيمته 17.5 مليون يورو.
اللاعب الهولندي انضم الصيف الماضي للفريق الألماني قادماً من باريس سان جيرمان، وبحسب التقرير، لا يمانع باير بيعه.
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