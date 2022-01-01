مدونة حية

أخبار الانتقالات | حقيقة انتقال سافيتش إلى مانشستر يونايتد ورحيل جورجينيو يقترب

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
milinkovic savic
Getty

يوفنتوس يحدد بديل كيليني

2022-05-02T08:40:56.585Z

قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن يوفنتوس يستهدف جابرييل، مدافع آرسنال، لتعزيز خطه الخلفي الموسم المقبل.

وبحسب التقرير، يضع الفريق الإيطالي المدافع البرازيلي كأحد الخيارات لدعم خطه الخلفي تعويضاً لرحيل جيورجيو كيليني الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.

ميلنر قد يستمر مع ليفربول

2022-05-02T08:39:42.640Z

أفادت "تيليجراف" أن ليفربول قد يقدم عرضاً إلى جيمس ميلنر من أجل مد عقده والاستمرار في صفوفه.

الإنجليزي المخضرم ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وبحسب التقرير، تلقى عرضاً لتمديده في الأيام الماضية.

يوفنتوس يستهدف جورجينيو

2022-05-02T08:38:36.180Z

أكد موقع "تودوفيكاخيس" أن يوفنتوس مصر على جلب جورجينيو من صفوف تشيلسي هذا الصيف.

اللاعب عقده ينتهي في 2023 وحتى الآن لا بوادر لمده في ظل ضبابية الموقف الإداري للبلوز.

قضية كنو تكلف الهلال الحرمان من الانتقالات

2022-05-02T08:38:12.438Z

تفاصيل الحكم هنا

برشلونة يعلق على مفاوضات ليفاندوفسكي

2022-05-02T08:37:20.789Z

التفاصيل هنا

صلاح منفتح على فكرة باريس

2022-05-02T08:36:49.091Z

التفاصيل هنا

نفي أنباء رحيل سافيتش إلى مانشستر يونايتد

2022-05-02T08:35:28.179Z

أكد مراسل جول في تورينو أن الأنباء بخصوص انتقال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى مانشستر يونايتد ليست صحيحة.

وانتشرت تصريحات لوكيل اللاعب تفيد بوجود مفاوضات مع يونايتد وبي إس جي في الساعات الأخيرة، والتي نفاها الوكيل بنفسه كذلك.