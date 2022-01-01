أخبار الانتقالات | حسم مصير بيل وإبراهيموفيتش يتحول للإدارة

قال "فابريزيو رومانو" إن جاريث بيل سيرحل عن ريال مدريد في يونيو المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وتحدث اللاعب في مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده ويلز قال فيه إن الآن ليس الوقت للحديث عن المستقبل.