أخبار الانتقالات | حارس جديد في مانشستر وبرشلونة يتخلص من ديست

سيميوني يخضع للفحوصات في نابولي
يخضع صباح السبت اللاعب الأرجنتيني جيوفاني سيميوني للفحوصات الطبية تمهيداً لإتمام انتقاله من فيرونا إلى نابولي بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء.
الأرجنتيني جيوفاني #سيميوني يصل لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى #نابولي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 13, 2022
- اللاعب سينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة قادما من فريق هيلاس فيرونا مع خيار الشراءpic.twitter.com/nzVXj15ixc
كابوري يغادر مانشستر سيتي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن عيسى كابوري، الدولي البوركيني، سيغادر مانشستر سيتي نحو مارسيليا.
وسينتقل اللاعب لصفوف الفريق الفرنسي بعقد إعارة موسمي لنهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو بحسب الصحفي الإيطالي.
كاريو يجدد مع الهلال
كما كان منتظر، أعلن الهلال عن تمديد عقد نجمه البيرو أندريه كاريو لمدة موسمين، لينتهي في 2024.
🎶 لهفة العاشـق 💙#كاريلو_هلالي #الهلال pic.twitter.com/TgZorNSlqR— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 12, 2022
جلطة سراي يحاول خطف بيلوتي
قال "نيكولا شيرا" إن جلطة سراي يحاول خطف توقيع أندريا بيلوتي من روما في الساعات الماضية.
ويعرض النادي التركي راتباً يقارب 3.3 مليون يورو بالموسم على المهاجم الإيطالي الذي بحسب "كورييري" يفضل روما ولكن الأخير يجب أن يبيع أولاً إيلدور شمورودوف لإفساح المجال.
فالنسيا يعلن ضم نيكو
أعلن فالنسيا عن التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة نيكو جونزاليز بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
برشلونة هو الآخر أعلن تمديد عقد اللاعب حتى 2026 قبل خروجه مُعاراً لصفوف الخفافيش.
Vamos a jugar ⚽@EASPORTSEsp 🦇 @LaLiga pic.twitter.com/McEnEESg70— Valencia CF (@valenciacf) August 13, 2022
سان ماكسيمين يغادر نيوكاسل
قال "فوتبول إنسايدر" إن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، لا يمانع الاستغناء عن نجم الفريق الفرنسي آلان سان ماكسيمين.
وذكر التقرير أن نيوكاسل يطلب مبلغاً في حدود 50 مليون يورو لبيع الجناح خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
يونايتد يستهدف مكارثي
أوضحت "صن" بأن مانشستر يونايتد استهدف أليكس مكارثي، حارس مرمى ساوثامبتون، لدعم حماية عرينه.
ويبحث يونايتد عن حارس بديل ليحل محل دين هندرسون الذي رحل إلى نوتنجهام فورست الصيف الجاري.
ديست إلى مانشستر يونايتد
ذكرت "سبورت" أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرشلونة جارية بشكل إيجابي بخصوص سيرجينيو ديست.
ويطلب البلوجرانا قرابة 20 مليون يورو من أجل بيع الظهير الأمريكي الذي لا يدخل في حسابات الفريق بحسب التقرير، الأمر الذي تأكد باستبعاد اللاعب من قائمة مباراة رايو مساء اليوم السبت.