أخبار الانتقالات | جوارديولا قريب من مدافع وفريق موريبا الجديد

نجح مونزا في ضم بابلو ماري، المدافع الإسباني، من صفوف آرسنال على سبيل الإعارة الموسمية.

اللاعب كان محط صراع بين مونزا وفيرونا، ولعب الموسم الماضي مُعاراً في إيطاليا أيضاً ولكن بقميص أودينيزي.