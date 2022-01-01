أخبار الانتقالات | جوارديولا يريد نجم ريال مدريد وحقيقة تحريض كين

رحيل توخيل
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، صباح اليوم، الأربعاء، التخلي عن المدرب توماس توخيل بسبب النتائج السيئة للفريق.
وجاء ذلك على أعقاب الخسارة المحبطة للفريق أمام دينامو زغرب في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel.— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022
تحريض بايرن
نفى حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ التقارير التي انتشرت حول قيام النادي الألماني بمطالبة هاري كين مهاجم توتنهام برفض التجديد مع ناديه لضمه.
وقال حميديتش في تصريحات صحفية:"أعتقد أن الأمر مبالغًا فيه بعض الشيء، لا أعتقد أن الرئيس أوليفر كان يحاول فرض أي شيء عليه، هذه الأنباء غير صحيحة".
جوارديولا يريد كروس
ذكرت صحيفة "ناسيونال" أن مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع توني كروس لاعب ريال مدريد في يناير القادم.
وأوضحت أن اللاعب رفض عرض ريال من أجل توقيعه على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2023.
وهو ما جعل المدرب بيب جوارديولا يفكر في ضمه بالميركاتو الشتوي القادم بمقابل مخفض، وسط توقعات بترحيب ريال بهذه الخطوة بدلًا من خسارة الدولي الألماني بالمجان.
بيانيتش يتخلى عن راتبه
قرر ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، التخلي عن الأجور المستحقة له لدى النادي الكتالوني حتى نهاية عقده في 2024 لإكمال انتقاله إلى نادي الشارقة الإماراتي.
وقالت إذاعة راديو كتالونيا أن لاعب الوسط البوسني قرر القيام بهذه التضحية، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام من جديد.
نيوكاسل يستهدف موهبة برازيلية
يستهدف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الموهبة البرازيلية أندري سانتوس رغم توقيعه على عقد جديد مع فاسكو دي جاما.
وقال موقع "Terra" إن تجديد اللاعب لا يعني يأس الماكبايز من ضم سانتوس، حيث أبدى النادي استعداده لدفع الشرط الجزائي بعقد النجم الشاب والذي يصل إلى 43 مليون جنيه استرليني.
إيكاردي إلى تركيا
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أصبح قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان.
وأوضح أن اللاعب سينضم إلى جلطة سراي التركي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع خضوعه للكشف الطبي هذا الأسبوع.
Mauro Icardi, prepared to complete his move to Galatasaray. Loan deal from Paris Saint-Germain set to be done, as just final details are being discussed. 🚨🟡🔴🛩 #Galatasaray— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2022
He’s expected in Turkey to undergo medical tests. pic.twitter.com/7divdWLLMx
عودة لجناح آيندهوفن
فشل نادي ليدز يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع كودي جاكبو جناح آيندهوفن الهولندي في الميركاتو الصيفي الماضي ولكنه لن ييأس.
وقال موقع "GIVEMESPORT" إن ليدز سيحاول ضم النجم الهولندي الشاب مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية بيناير القادم.
إقالة مبكرة
قرر نادي لايبزيج الألماني إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو بعد النتائج السيئة للفريق مع بداية الموسم الجديد.
لايبزيج خسر أمام آينتراخت فرانكفورت بالدوري، قبل الهزيمة 4/1 أمام شاختار أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، ليرى تيديسكو بوابة الخروج من النادي بشكل مبكر.