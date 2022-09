أخبار الانتقالات | جوارديولا يريد نجم ريال مدريد وحقيقة تحريض كين

أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أصبح قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأوضح أن اللاعب سينضم إلى جلطة سراي التركي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع خضوعه للكشف الطبي هذا الأسبوع.

Mauro Icardi, prepared to complete his move to Galatasaray. Loan deal from Paris Saint-Germain set to be done, as just final details are being discussed. 🚨🟡🔴🛩 #Galatasaray



He’s expected in Turkey to undergo medical tests. pic.twitter.com/7divdWLLMx