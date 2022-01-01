أخبار الانتقالات | جريزمان يحسم مستقبله وعودة لوكاكو تقترب

كشفت "آس" عن عدم وجود نية من قبل أنطوان جريزمان بقبول عرض أتلتيك بيلباو المزعوم لضمه هذا الصيف.

ويفضل الفرنسي بحسب التقرير الاستمرار في صفوف أتلتيكو مدريد الذي يلعب معه بنظام الإعارة من ناديه الأصلي برشلونة.