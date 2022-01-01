أخبار الانتقالات | جريزمان يحسم مستقبله وعودة لوكاكو تقترب

باريس يضم نجم بورتو
أفادت عدة مصادر في فرنسا أن باريس سان جيرمان قد نجح بضم فيتينيا، متوسط ميدان بورتو.
وستكون الصفقة بصيغة الشراء النهائي مقابل 40 مليون يورو بحسب التقارير التي أكدت أن المفاوضات تسارعت في الساعات الأخيرة.
جوارديولا يختار مساعده الجديد
أكدت عدة مصادر إنجليزية وإيطالية تعيين إينزو ماريسكا، لاعب يوفنتوس وإشبيلية السابق، كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.
تعيين ماريسكا يأتي لتعويض رحيل خوانمي ليلو لتدريب السد القطري، وهو الذي تقلد المنصب في الفترة الأخيرة.
يوفنتوس يحاول التخلص من رابيو
أوضح "فابريزيو رومانو" أن يوفنتوس وضع أدريين رابيو في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع.
الفرنسي الذي انضم قبل ثلاثة مواسم مجاناً من صفوف باريس سان جيرمان يشارك بصفة أساسية، ولكن يوفنتوس لا يمانع بيعه وتحقيق مكسب مادي.
جريزمان يرفض فكرة بيلباو
كشفت "آس" عن عدم وجود نية من قبل أنطوان جريزمان بقبول عرض أتلتيك بيلباو المزعوم لضمه هذا الصيف.
ويفضل الفرنسي بحسب التقرير الاستمرار في صفوف أتلتيكو مدريد الذي يلعب معه بنظام الإعارة من ناديه الأصلي برشلونة.
بوتمان بين ثلاثة أندية
قالت تقارير فرنسية وإيطالية إن باريس سان جيرمان يراقب موقف سفن بوتمان، مدافع ليل، ويضعه كخيار حال فشل بضم ميلان شكرينيار من إنتر.
ويملك المدافع الهولندي عرضاً من نيوكاسل وآخر من ميلان، ولكن حتى الآن لم يحسم هو وناديه الفرنسي الموقف النهائي.
اتفاق وشيك بين إنتر وتشيلسي بخصوص لوكاكو
قالت "لاجازيتا" إن إنتر وتشيلسي على بعد تفاصيل صغيرة من أجل حسم عودة روميلو لوكاكو للأول على سبيل الإعارة.
وأضافت "سكاي" أن متوقع أن يدفع إنتر قرابة 10 مليون يورو من أجل إعادة البلجيكي على سبيل الإعارة الموسمية.
أتالانتا يضم ديميرال
عكس ما أشيع في البداية، أعلن أتالانتا تفعيل بند الشراء في عقده مريح ديميرال، وذلك بعد أن أمضى الموسم الماضي مُعاراً في صفوفه من يوفنتوس.
المدافع التركي ليس واضحاً بعد إذا كان سيستمر في صفوف أتالانتا أم سيتم بيعه، في ظل وجود أحاديث عن عروض إنجليزية.
حميديتش يؤكد وصول ماني
أكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش أن فريقه توصل لاتفاق من أجل ضم ساديو ماني من ليفربول.
المدير الرياضي البوسني ذكر ذلك في تصريحات مع "سكاي"، ليؤكد التقارير المنتشرة بخصوص حسم البافاري ضم السنغالي مقابل ما يقارب 40 مليون يورو.