أخبار الانتقالات | جدل حول مبابي ونجم جديد على رادار ريال مدريد وبرشلونة

برشلونة يتخلى عن 3 مدافعين
يستعد نادي برشلونة الإسباني، للتخلي عن ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المزيد من العناصر.
الفريق تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن ذلك لم يمنع تشافي ورئيس النادي جوان لابورتا من التفكير في المستقبل.
ويضع تشافي خط الدفاع كأحد أهم الأهداف التي يركز على تدعيمها، بالتخطيط للتعاقد مع مدافعين على أقل تقدير الصيف القادم.
هيريرا إلى الدوري الأمريكي
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن لاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا يستعد للرحيل إلى الدوري الأمريكي.
وأوضح أن نجم أتلتيكو مدريد سيغادر إلى نادي هوستون دينامو في يوليو القادم، وسيوقع على عقد حتى عام 2025.
جيندوزي يترك آرسنال
يستعد لاعب الوسط الفرنسي ماتيو جيندوزي للتوقيع مع مارسيليا بشكل دائم في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته من آرسنال.
وأشارت إذاعة راديو "مونت كارلو" إلى موافقة اللاعب على تمديد فترة استمراره مع النادي الفرنسي إلى ثلاث سنوات قادمة.
دورتموند يريد فيرنر
يتطلع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إلى الانقضاض في الصيف على المهاجم تيمو فيرنر لاعب تشيلسي.
وكشفت شبكة "سكاي" الألمانية، عن رغبة دورتموند في استغلال الحالة السيئة التي يمر بها اللاعب منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.
وتتمثل العقبة الوحيدة بالصفقة في راتب اللاعب السنوي الذي يصل إلى 16 مليون يورو، حيث يعتبر نقطة شائكة في أي مفاوضات.
حقيقة بقاء مبابي
مرة أخرى يظهر جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، للحديث عن مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وينتهي عقد نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن.
الوضع الطبيعي كان يؤكد اقتراب اللاعب من الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب نهاية هذا الموسم.
مزراوي يرفض الدوري الإنجليزي
أكدت صحيفة "دي تيلخراف" الهولندية، أن ميلان وبرشلونة وبوروسيا دورتموند يتنافسون جميعًا على ضم الظهير المغربي نصير مزراوي.
وأوضحت أن صاحب الـ24 سنة الذي تم ربطه ببعض الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي، قرر الرحيل بشكل نهائي بعد نهاية عقده مع أياكس الصيف القادم، ولكنه لا يفضل فكرة اللعب في إنجلترا.
تشيلسي يبيع لتوفير الأموال
أكدت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية أن تشيلسي يريد التخلي عن الثنائي أرماندو بورخا وفاوستينو أنجورين الصيف القادم.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بهدف جمع أموال إضافية للانتقالات، بعد قرار المالك رومان أبراموفيتش بالتنحي عن رئاسة النادي.
اسم جديد على رادار ريال مدريد وبرشلونة
قرر الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، الدخول في سباق من أجل التعاقد مع جوناثان دافيد مهاجم ليل الفرنسي.
وقال موقع "Fichajes" الإسباني أن اللاعب يعتبر من أهم أهداف آرسنال، ولكن دافيد يعد كذلك من الخيارات المحتملة للعملاقين الإسبانيين في حالة فشل التعاقد مع إرلينج هالاند وكيليان مبابي.
عرض مبابي الخيالي
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن تقدم باريس سان جيرمان بعرض جديد من أجل الحفاظ على مهاجمه كيليان مبابي.
وأوضحت أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قيمته 50 مليون يورو ومكافأة توقيع قيمتها 100 مليون يورو في حالة التجديد لموسمين فقط.