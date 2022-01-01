أخبار الانتقالات | "جالاكتيكوس" الساعات الأخيرة في جلطة سراي وبوتر إلى تشيلسي

أكدت عدة مصادر في إنجلترا وأوروبا أن الاتفاق قد تم بين تشيلسي وجراهام بوتر، مدرب برايتون، ليكون هو المدير الفني المقبل للبلوز.

ولم ينظم برايتون مؤتمراً صحفياً لمباراة كريستال بالاس المقبلة، والتي وقع تأجيلها بسبب إضراب سكك الحديد، ولكن أشار "فابريزيو رومانو" إلى أن تقدم المفاوضات بين تشيلسي وبوتر من الأسباب كذلك.