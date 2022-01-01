أخبار الانتقالات | ثنائي مانشستر يونايتد مطلوب في السعودية

صراع على سوزا
أوضح الصحفي الألماني كريستيان فالك أن ثلاثي لندن تشيلسي وآرسنال وتوتنهام يتصارعون على لاعب شتوتجارت بورنا سوزا.
الظهير الأيسر الكرواتي ارتبط في يناير الماضي بإنتر والبلوز، ولكن الآن يرتبط بأندية جديدة في ظل تألقه مع الفريق الألماني رغم معاناته في البوندسليجا.
نيوكاسل يراقب نجم بالاس
ذكرت "صن" أن نيوكاسل يراقب عن كثب موقف لاعب كريستال بالاس الشاب إبيريشي إيزي.
وقال التقرير إن نيوكاسل حاول بالفعل ضم اللاعب في يناير بصيغة الإعارة مع أحقية أو إلزامية الشراء، ولكن رفض ناديه التفريط في خدماته.
رافينيا يوقف مفاوضات ليدز
علم جول أن نجم ليدز يونايتد البرازيلي رافينيا قد أوقف محادثات تمديد عقده مع ناديه.
ويملك الجناح عدة عروض بحسب عدة تقارير من إنجلترا، وهي السبب الرئيسي وراء تراجعه عن الاستمرار في التفاوض مع ناديه للبقاء مدة أطول.
كونتي: توتنهام قرر الاستثمار في الشباب
قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، مع "سكاي" إن ناديه قرر الاستثمار في اللاعبين الشباب والبناء للمستقبل.
وأوضح الإيطالي أن تعاقد الفريق مع ديان كولوشيفسكي ورودريجو بنتانكور هذا الشتاء أكبر دليل على سياسات النادي.
ثنائي مانشستر مطلوب في السعودية
أوضح الصحفي "إكريم كونور" أن ثنائي مانشستر يونايتد إدينسون كافاني وخوان ماتا مطلوبان في الدوري السعودي.
وذكر الصحفي في تغريدة على تويتر أن اللاعبان مطلوبان أيضاً في قطر، ولكن لم يوضح الأندية المهتمة من البلدين.
وينتهي عقد اللاعبين بحلول نهاية الموسم، ولم يدخل يونايتد في مفاوضات من أجل مد عقديهما.