أخبار الانتقالات | توخيل في مانشستر يونايتد وأوريجي إلى ميلان

ذكر "نيكولا شيرا" وعدة مصادر في إيطاليا أن ميلان قد اجتمع مع وكلاء ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، بالأيام الماضية.

وينتهي عقد المهاجم البلجيكي مع الريدز بحلول نهاية الموسم ولا توجد مؤشرات تشير إلى استمراره مع الفريق الإنجليزي.