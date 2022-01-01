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أخبار الانتقالات | تفاصيل محاولة الهلال لضم رونالدو وعودة كوستا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Ronaldo Rashford Ten Hag
GettyImage

الهلال غامر لكن رونالدو صدمه .. ما المبلغ الذي رفضه كريستيانو من الدوري السعودي؟

2022-09-13T07:50:38.516Z

التفاصيل

بسبب الإدارة الجديدة .. تشيلسي مُهدد بفقدان خدمات كانتي مجانًا!

2022-09-13T07:49:45.714Z

التفاصيل

رسميًا | دييجو كوستا ينضم إلى وولفرهامبتون

2022-09-13T07:47:44.366Z

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي عن نجاحه في ضم اللاعب البرازيلي دييجو كوستا بشكل مجاني بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية ليدعم هجومهم.

أردا توران يعتزل كرة القدم

2022-09-13T07:47:25.753Z

لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق أردا توران أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي قبل ساعات قيلة.

اللاعب ظهر مؤخرًا بقميص جلطة سراي التركي، لكنه قرر أن يضع حدًا لمسيرته الكروية التي شهدت التتويج بالدوري الإسباني رفقة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

عقد مبابي ينتهي مبكرًا

2022-09-13T07:47:14.443Z

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن عقد كيليان مبابي رفقة باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل وليس 2025 كما ذكر النادي قبل أشهر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن العقد به بند يسمح بتمديده إلى 2025، لكن فقط بموافقة مبابي.

إنتر يبدأ مفاوضات تجديد عقد شكرينيار

2022-09-13T07:46:50.402Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر قد بدأ بالفعل المفاوضات مع لاعبه ميلان شكرينيار من أجل تجديد عقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لا إنتريستا"، في ظل وجود رغبة من باريس سان جيرمان في ضم المدافع الذي ينتهي تعاقده في يونيو القادم.

برشلونة مستعد للتنازل في مشكلة جريزمان

2022-09-13T07:46:19.602Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أصبح قريبًا من الاتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد على شكل جديد لنقل أنطوان جريزمان بشكل نهائي للنادي العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن الفريق قد يخفض الـ 40 مليون يورو التي تتواجد في شرط الشراء الجبري إلى 25 مليون فقط.

ليفربول كان على استعداد لدفع 100 مليون من أجل فالفيردي

2022-09-13T07:46:04.430Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو فالفيردي من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، التي أكدت أن النادي الإنجليزي كان مستعدًا لشراء اللاعب مقابل حوالي 100 مليون يورو لكن ريال مدريد رفض الفكرة.