أخبار الانتقالات | تفاصيل اتفاق ليفاندوفسكي ورد آل الشيخ

يبدو أن العلاقة الطبية بين برشلونة ودانييل ألفيش مقدر لها الاستمرار لما بعد الموسم الجاري الذي يشهد نهاية العقد الحالي له مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإسبانية من جول، حيث أبلغ النجم البرازيلي إدارة النادي الكتالوني رغبته في الاستمرار مع الفريق.

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