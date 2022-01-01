أخبار الانتقالات | تفاصيل اتفاق ليفاندوفسكي ورد آل الشيخ

برشلونة يحدد القيمة النهائية لصفقة ليفاندوفسكي .. وتضحية اللاعب تقربه من "كامب نو"
يؤمن نادي برشلونة الإسباني أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو الرجل المناسب لقيادة مشروع "البلوجرانا" في الموسم المقبل.
ويرى النادي الكتالوني أنه بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2021، فإن الفريق يحتاج إلى مهاجم يضمن تسجيل الكثير من الأهداف، وهو ما ينطبق تمامًا على ليفاندوفسكي.
ألفيش يبلغ برشلونة بموقفه من الاستمرار حتى كأس العالم
يبدو أن العلاقة الطبية بين برشلونة ودانييل ألفيش مقدر لها الاستمرار لما بعد الموسم الجاري الذي يشهد نهاية العقد الحالي له مع الفريق.
جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإسبانية من جول، حيث أبلغ النجم البرازيلي إدارة النادي الكتالوني رغبته في الاستمرار مع الفريق.
وكيله: بيل سيرحل عن ريال مدريد، وهذه هي وجهته
كشف جوناثان بارنت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل أن جناح ريال مدريد سيرحل عن النادي الملكي بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ريكورد" البرتغالية، حيث أكد أن رحلة اللاعب مع النادي الملكي قد انتهت.
لا تقلق يا برشلونة .. مانشستر يونايتد لن يضم دي يونج!
يحرص مانشستر يونايتد على التعاقد مع فرينكي دي يونج نجم برشلونة الشاب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة تدعيماً لصفوف الشياطين الحُمر، إلا أن هناك عقبتين قد يقفوا عائقاً أمام انتقال اللاعب إلى أولد ترافورد.
يرغب مدرب مانشستر يونايتد الجديد إريك تين هاج، لم الشمل مجدداً مع لاعب أياكس أمستردام السابق فرينكي دي يونج ولكن هذه المرة بقميص مانشستر يونايتد.
يسعى لخطف الدوسري من الهلال؟ .. تركي آل الشيخ يوضح الحقيقة
جدد الهلال عقد نجمه سالم الدوسري مؤخرًا حتى عام 2025، لكن الحديث عن وصول عروض أوروبية له، للرحيل عن الزعيم في الميركاتو الصيفي المقبل، لا يتوقف.
الدوسري سبق أن خاض تجربة قصيرة مع فياريال في الدوري الإسباني قبل نهائيات كأس العالم 2018، ورغم إيجابية الحديث عن مستواه هناك، إلا أن تلك التجربة لم تستمر طويلًا وعاد بعد 6 أشهر للهلال.
تشيلسي يصعب مهمة برشلونة في سباق ضم ليفاندوفسكي
يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي من صفوف بايرن ميونخ.
جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإنجليزية من جول.كوم والتي أكدت أن النادي اللندني أصبح مهتمًا بنجم بايرن ميونخ الذي اقترب من الرحيل عن ناديه.
رغم سعادته باهتمام ليفربول .. مبابي يرفض فكرة الانتقال إلى "أنفيلد"
يتأرجح مستقبل كيليان مبابي حاليًا بين ناديين، هما باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، رغم خروج تقارير تفيد برغبة نادي ليفربول الإنجليزي في الحصول على خدماته.
ليفربول كان في حالة ترقب لما ستسفر عنه وضعية مبابي في باريس سان جيرمان، في محاولة لخطف توقيع النجم الفرنسي.
يوفنتوس يقترب من ضم دي ماريا
اتفق يوفنتوس مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا على الإنضمام لصفوف الفريق بشكل مجاني خلال سوق الانتقالات الصيفية ولمدة موسم واحد فقط مع وجود خيار تمديد لعام إضافي.
بعد لويس دياز.. ليفربول يستهدف ضم نجم آخر من بورتو
توصل مجلس إدارة ليفربول إلى اتفاق مع بورتو لضم نجم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليُزامل لويس دياز مجدداً ولكن هذه المرة بقميص الريدز.
ليفربول كان قد أعلن عن تعاقده مع لويس دياز الميركاتو المُنصرم، ليُقدم أداءً رائعاً تحت قيادة يورجن كلوب حيث خاض 12 مباراة في الدوري الإنجليزي نجح من خلالهم في تسجيل 4 أهداف بينما أرسل 3 تمريرات حاسمة.
نيوكاسل يشعل الدوري الإنجليزي .. المالك السعودي يطلب مورينيو!
كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى نادي نيوكاسل بإدارته الجديدة في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الإدارة لم تتخل عن أمل التوقيع مع المدرب الاستثنائي بالرغم من تصريحاته.