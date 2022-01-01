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أخبار الانتقالات | تشيلسي ينجو بصفقة من برشلونة وليفربول يجدد لجوتا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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تشيلسي يوقع مع حارس جديد

2022-08-02T07:25:37.468Z

نجح تشيلسي في التوقيع مع الحارس جابرييل سلونينا من صفوف شيكاجو فاير الأمريكي بعقد حتى 2028 لكنه سيبقى مع فريقه الآن في فترة إعارة بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو.

مانشستر يونايتد يتفاوض لضم هدلستون

2022-08-02T07:25:00.291Z

كشفت صحيفة "تيليجراف" أن إدارة مانشستر يونايتد تريد ضم توم هدلستون ليدرب فريق الشباب ويلعب معهم بعض المباريات.

ليفربول يعرض عقد جديد على جوتا

2022-08-02T07:24:33.720Z

كشفت صحيفة "تيليجراف" عن وجود رغبة في إدارة ليفربول في تحسين عقد اللاعب ديوجو جوتا خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن عقده مستمر حتى ثلاث سنوات قادمة.

ما هي تفاصيل عقد كوندي مع برشلونة؟ وما هو راتبه؟

2022-08-02T07:23:03.470Z

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بيانيتش يصدم النصر ويطلب تخفيض راتبه في برشلونة

2022-08-02T07:22:23.855Z

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من دوري الهواة للبوندسليجا .. بايرن ميونخ يضم صديق ماني!

2022-08-02T07:21:43.450Z

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قد يهرب من أندية السعودية .. نادٍ إسباني يطارد نجم برشلونة!

2022-08-02T07:21:16.374Z

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ريال مدريد يبدأ عملية التخلص من "منبوذي أنشيلوتي"

2022-08-02T07:20:44.364Z

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