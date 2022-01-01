أخبار الانتقالات | تشيلسي يصدم ريال مدريد ومحاولة فاشلة لليفربول

يدخل نادي برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة أمام إشبيلية اليوم، السبت، في جولة جديدة من بطولة الدوري، ولكن هناك بعض الأنباء السيئة.

قائمة الفريق التي أعلن عنها برشلونة لم يتواجد بها الثنائي الجدد هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، ليتعين عليهما الانتظار قليلًا لتسجيل الظهور الأول مع فريق المدرب تشافي هيرنانديز.