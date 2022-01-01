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أخبار الانتقالات | تشيلسي يصدم ريال مدريد ومحاولة فاشلة لليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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انتظار ثنائي برشلونة

2022-09-03T08:56:10.890Z

يدخل نادي برشلونة الإسباني في مواجهة صعبة أمام إشبيلية اليوم، السبت، في جولة جديدة من بطولة الدوري، ولكن هناك بعض الأنباء السيئة.

قائمة الفريق التي أعلن عنها برشلونة لم يتواجد بها الثنائي الجدد هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، ليتعين عليهما الانتظار قليلًا لتسجيل الظهور الأول مع فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

رحيل أسينسيو

2022-09-03T08:53:59.074Z

يستعد الجناح الإسباني ماركو أسينسيو للرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية عقده.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن اللاعب جلس مع المدرب كارلو أنشيلوتي لمناقشة مستقبله، وقرر البقاء حتى يونيو 2023 والرحيل في صفقة انتقال حر.

بقاء مهاجم تشيلسي

2022-09-03T08:51:22.924Z

نادي تشيلسي الإنجليزي يعلن تجديد عقد نجمه الشاب أرماندو بروخا لمدة 6 سنوات، بعد التصدي لكل محاولات التعاقد معه هذا الصيف.

ميزانية تين هاج

2022-09-03T08:48:41.049Z

أكد موقع "The Athletic" أن ميزانية مانشستر يونايتد لضم لاعبين جدد في الصيف كانت قيمتها 120 مليون جنيه استرليني فقط.

ولكن إدارة النادي قررت زيادتها إلى 229 مليون استرليني لمساعدة إريك تين هاج على تدعيم الفريق وضم الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام.

بقاء نجم وولفرهامبتون

2022-09-03T08:43:05.268Z

كشف برونو لاج مدرب وولفرهامبتون عن محاولات ناديه من أجل تجديد عقد لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وسط اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد بضمه.

وقال لاج في تصريحات صحفية:"سنحتاج لبعض الوقت لتقديم العرض الجديد لروبن".

محاولة فاشلة

2022-09-03T08:41:29.818Z

كشف الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، عن محاولة متأخرة من ليفربول للتعاقد مع لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا من يوفنتوس.

وأوضح أن اللاعب كان الهدف الرئيسي للريدز قبل ضم أرتور ميلو، ولكن اللاعب قرر الانضمام لتشيلسي في النهاية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

صدمة لريال مدريد

2022-09-03T08:38:37.313Z

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن تشيلسي اقترب من تجديد عقد لاعبه ريس جيمس للحفاظ على خدماته لفترة أطول.

ويأتي ذلك ليقضي على آمال ريال مدريد في الحصول على خدمات الظهير الأيمن للبلوز الصيف القادم.

تشيلسي يخطف موهبة بالميراس

2022-09-03T08:36:35.219Z

يستعد نادي بالميراس البرازيلي لبيع جوهرته إندريك إلى نظيره الإنجليزي تشيلسي في أقرب فرصة ممكنة.

وقال موقع "جلوبو" البرازيلي إن بالميراس يفضل بيع اللاعب إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي بدلًا من الإسباني، بسبب ضريبة الدخل الخاصة بالانتقالات في إسبانيا.

وسيكون قبول عرض أقل من نادٍ في إنجلترا أكثر فائدة من أي عرض إسباني آخر قد يكون أعلى قيمة، حيث كان ريال مدريد هو الأكثر المهتمين باللاعب.