أخبار الانتقالات | تشيلسي يصدم ريال مدريد ومحاولة فاشلة لليفربول

أكد موقع "The Athletic" أن ميزانية مانشستر يونايتد لضم لاعبين جدد في الصيف كانت قيمتها 120 مليون جنيه استرليني فقط.

ولكن إدارة النادي قررت زيادتها إلى 229 مليون استرليني لمساعدة إريك تين هاج على تدعيم الفريق وضم الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام.

🗣 Senior players pushed for reinforcements after Brentford loss

📈 Ten Hag's initial £120m budget almost doubled to £229m

🇧🇷 Antony's determination to sign convinced Joel Glazer

📉 Casemiro deal includes cut back to #RMCF level if #MUFC don't qualify for #UCL



📝 @lauriewhitwell