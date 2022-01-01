أخبار الانتقالات | تشيلسي يستغل وضع رونالدو .. ويونايتد يتحرك نحو نكونكو

بحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن أندية نيوكاسل ومانشستر يونايتد وإشبيلية ونابولي من بين الأندية التي تواصلت مع نيس الفرنسي للتعاقد مع المدافع جان كلير توديبو.

نيس لا يرغب في التخلي عن المدافع، الذي وقع من برشلونة في 2021، لكن الأندية يمكن أن تبذل قصارى جهدها للتعاقد مع قلب الدفاع هذا الصيف.

يمكن لمانشستر يونايتد ونيوكاسل، على وجه الخصوص، التنافس للتعاقد مع المدافع، مما سيجعل نيس يحقق نيس ربحًا جيدًا على ما دفعه لبرشلونة لتأمين خدماته.