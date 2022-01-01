أخبار الانتقالات | تشيلسي يتراجع عن ضم كوندي، وبرشلونة لم يقدم عرضًا!

تشيلسي يتراجع عن ضم كوندي
أوضحت صحيفة El Desmarque المقربة من نادي إشبيلية أنّ تشيلسي استسلم بشأن ضم كوندي.
وأشارت إلى أنّ برشلونة لم يقدم بعد عرضًا رسميًا رغم التقارير التي ربطت اللاعب بالانضمام إلى النادي الكتالوني
أرتور يرغب في العودة إلى برشلونة
أشارت Calciomercato إلى رغبة أرتور ميلو لفي العودة إلى برشلونة خلال الصيف الجاري.
لكن الموقع أكد أنّ الأمر يبدو صعبًا وآرسنال هو الخيار الأقرب للاعب.
بشرى للنصر .. إنتر مستعد لبيع سانشيز
أكدت "لا جازيتا" أنّ إنتر مستعد للتخلي عن أليكسيس سانشيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان سانشيز قد رفض عرضًا من النصر ولكن بعد عرضه للبيع قد يغير رأيه.
آرسنال قد يحرم برشلونة من التخلص من حارسه
يسعى فولهام للتعاقد مع لينو من صفوف آرسنال بعد أن حاول جلب نيتو من صفوف برشلونة
Fulham are working on new goalkeeper. Talks ongoing with Arsenal for Leno but still no full agreement on the fee - that's why there are also discussions with Barcelona for Neto ⚪️⚫️ #FulhamFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022
Fulham, in strong position as they feel they're alone in the race for both goalkeepers.
نيوكاسل مهتم بضم نجم باريس سان جيرمان
بحسب Le10Sport فإنّ نيوكاسل يونايتد يتواصل مع إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع نجمه.
وأوضحت أنّ جوليان دراكسلر مطلوب من الملاك الجدد لتدعيم صفوف الماكبيث.
فابريجاس يقترب من الانضمام لفريق في دوري الدرجة الثانية الإيطالي
Como have reached full verbal agreement with Cesc Fabregas. Italian second division side are now set to complete the deal on two year contract. 🇪🇸🤝 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022
Fabregas, expected to fly to Italy in August in order to undergo medical tests and sign until June 2024. pic.twitter.com/mSkrwSOco8
يوفنتوس يفاوض ليفربول لضم فيرمينو
ذكرت صحيفة Tuttosport الإيطالية أن يوفنتوس مستعد للتوقيع مع روبرتو فيرمينو من ليفربول مقابل 23 مليون يورو.
وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية برحيل أدريان رابيو إلى الريدز.