أخبار الانتقالات | "تشافي" يصفع باريس وصراع على ابن سيميوني

أعلن نادي آيندهوفن الهولندي عن تعاقده مع تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد رفضه التجديد للنادي الفرنسي.

وكان النجم الشاب قد رحل عن برشلونة بالمجان بعد تخرجه من أكاديمية النادي، ليكرر نفس الخطوة منضمًا للنادي الهولندي.

Barcelona 🇪🇸 ⇢ Paris 🇫🇷 ⇢ Eindhoven 🇳🇱



The right step at the right moment.#TheXaviWay