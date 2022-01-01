أخبار الانتقالات | "تشافي" يصفع باريس وصراع على ابن سيميوني

ثورة باريس
يخطط لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، للقيام بثورة بالنادي الفرنسي من أجل تدعيم الفريق.
وأشارت صحيفة "as" الإسبانية إلى وضع كامبوس للعديد من اللاعبين على قائمة باريس، أهمهم ميلان شكرينيار مدافع إنتر، وفيتينيا لاعب وسط بورتو وجانلوكا سكاماكا مهاجم ساسوولو.
ويعتبر آخر المنضمين للقائمة هو ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل، الذي وافق على الانضمام لباريس، في صفقة قد تبلغ قيمتها 10 مليون يورو فقط.
بقاء زلاتان
استقر نادي ميلان الإيطالي على تجديد عقد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم آخر رغم شائعات رحيله.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن اللاعب الذي ينتهي عقده مع ميلان هذا الصيف، يرحب بهذه الخطوة بتمديد عقده حتى يونيو 2023.
صفقة دفاعية لمانشستر
اتفق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضم تيريل مالاسيا مدافع نادي فينورد الهولندي لتدعيم مركز الظهير الأيسر.
وقال موقع "TheAthletic" البريطاني إن مانشستر سيدفع مبلغ 15 مليون يورو بالإضافة لـ2 مليون كإضافات للاعب الذي قام برفض ليون من أجل الانضمام للشياطين الحمر.
صفعة "تشافي"
وكان النجم الشاب قد رحل عن برشلونة بالمجان بعد تخرجه من أكاديمية النادي، ليكرر نفس الخطوة منضمًا للنادي الهولندي.
Barcelona 🇪🇸 ⇢ Paris 🇫🇷 ⇢ Eindhoven 🇳🇱— PSV (@PSV) June 28, 2022
The right step at the right moment.#TheXaviWay
يوفنتوس يريد ابن سيميوني
اهتمام كبير يحظي به جيوفاني سيميوني مهاجمم نادي فيرونا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت مصادر لموقع "جول" إن يوفنتوس يعتبر من أبرز المهتمين بضم اللاعب، بسبب عدم وضوح موقف الثنائي مويس كين وألفارو موراتا.
ويترقب أيضًا كل من إشبيلية وفياريال موقف ابن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تمهيدًا لضمه هذا الصيف.
وصول لوكاكو
وصل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى إيطاليا من أجل التوقيع على عقود انتقاله لصفوف إنتر على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي.
وشوهد اللاعب في مقر إنتر من أجل القيام بالفحص الطبي والتوقيع الرسمي، وأعرب عن سعادته الشديدة قبل خوض مغامرته الثانية مع الفريق.
دجيكو إلى فالنسيا؟
قالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن نادي إنتر الإيطالي أبدى استعداده للتخلي عن مهاجمه البوسني إدين دجيكو.
وأوضحت أن جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا يعتبر من أشد المهتمين صاحب الـ36 سنة الذي سجل 13 هدفًا في 36 مباراة مع إنتر بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.
مفاوضات بيليرين
قالت صحيفة "Eldesmarque" الإسبانية إن آرسنال بدأ التواصل مع أتلتيكو مدريد من أجل بيع مدافعه هيكتور بيليرين.
وأوضحت إن أتلتيكو يريد اللاعب في صفقة انتقال نهائي، بعد تألقه في الفترة التي قضاها مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة.
جارسيا إلى النصر
أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، التعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا، لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الموسم المقبل.
ريال يحسم موقفه من صلاح
يضع ريال مدريد النقاط على الحروف بالنسبة للانتدابات الصيفية والراحلين، من أجل الوقوف على شكل الفريق في الموسم الجديد.