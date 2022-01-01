أخبار الانتقالات | تشافي يتمسك ببقاء أوباميانج وحلم كافاني

ذكرت "آس" بأن بوكا جونيورز خاطب إدينسون كافاني من أجل الانضمام لصفوفه، ولكن يملك فقط 4 أيام لإتمام الصفقة قبل غلق التسجيل في الأرجنتين.

وأضاف التقرير أن النادي الأرجنتيني يعتبر ضم المهاجم المخضرم هدفاً رئيسياً، خصوصاً بعد رفض اللاعب عروضاً من ألمانيا، وعدم جدية مفاوضات فياريال.