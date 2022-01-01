أخبار الانتقالات | تحديد بديل مبابي، ورفض نجم برشلونة الرحيل!

أكد أنخيل هارو، رئيس ريال بيتيس، أن هيكتور بيليرين لن يستمر مع فريقه وسوف يعود إلى صفوف آرسنال.

وأوضح أنّ صاحب الـ27 عامًا لن يكون له مكان في فريق حامل لقب كأس ملك إسبانيا.