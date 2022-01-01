أخبار الانتقالات | بيانيتش في الطريق للإمارات، وليفربول يدرس دعم الوسط

أكد بريان بروبي، مهاجم أياكس، رغبته اللعب في صفوف مانشستر يونايتد في المستقبل.

وقال في تصريحات لشبكة ESPN الهولندية إنّ الشياطين الحمر هو فريق الأحلام بالنسبة له.