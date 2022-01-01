أخبار الانتقالات | بونو مطلوب في مانشستر ورحيل جيسوس

ميسي يحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن باريس
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نيوكاسل يطارد نجم إيفرتون
أفادت "ميرور" بوجود اهتمام من قبل نيوكاسل بالتعاقد مع بن جودفري، مدافع إيفرتون الشاب.
وحاول نيوكاسل بحسب التقرير ضم اللاعب في يناير الماضي ولكن التوفيز تمسكوا بالاعب.
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نجم تشيلسي يجذب الانتباه في إيطاليا
أوضحت "صن" أن كونور جالاجر، لاعب تشيلسي المتألق بالإعارة في صفوف كريستال بالاس هذا الموسم، مطلوب في إيطاليا.
وأضاف التقرير أن الثنائي إنتر ويوفنتوس يتابعان وضعية اللاعب الذي سيتواجد مع المنتخب الإنجليزي خلال التوقف الدولي القادم للمرة الأولى.
جيسوس يرحل من أجل هالاند
قالت "ديلي ستار" إن جابرييل جيسوس سيغادر مانشستر سيتي على الأغلب الصيف المقبل لإفساح المجال من أجل ضم إرلينج هالاند.
وأضاف التقرير أن يوفنتوس يبقى أبرز المهتمين باللاعب البرازيلي الذي تقدر قيمته في حدود 70 مليون يورو.
مانشستر يستهدف بونو
كشفت "ميرور" أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع ياسين بونو، نجم إشبيلية، لحراسة مرماه الموسم المقبل.
اللاعب المغربي متألق في حراسة عرين إشبيلية، وتم ربطه مؤخراً بالانتقال لصفوف برشلونة كذلك.