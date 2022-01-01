أخبار الانتقالات | بونو مطلوب في مانشستر ورحيل جيسوس

أوضحت "صن" أن كونور جالاجر، لاعب تشيلسي المتألق بالإعارة في صفوف كريستال بالاس هذا الموسم، مطلوب في إيطاليا.

وأضاف التقرير أن الثنائي إنتر ويوفنتوس يتابعان وضعية اللاعب الذي سيتواجد مع المنتخب الإنجليزي خلال التوقف الدولي القادم للمرة الأولى.