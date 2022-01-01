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أخبار الانتقالات | بنفكيا يحبط كبار أوروبا وحيرة ديمبيلي الرباعية

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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OUSMANE DEMBELE BARCELONA
Getty Images

صراع بين النصر والشباب على لاعب أنطاليا سبور

2022-06-23T07:42:06.310Z

التفاصيل هنا

ديمبيلي يفاضل لاختيار ناديه المقبل

2022-06-23T07:41:33.025Z

التفاصيل هنا

بنفيكا يخطف موهبة ريفر

2022-06-23T07:35:54.923Z

كشف بنفيكا عن ضم إنزو فيرنانديز، موهبة ريفر بليت، المطلوب بقوة في أوروبا.

اللاعب الذي ارتبط بميلان ومانشستر سيتي وعديد الأندية سيدفع بنفيكا 18 مليوناً مقابل 75 بالمائة من بطاقة اللاعب.

كلويفرت مطلوب في مارسيليا

2022-06-23T07:33:39.035Z

كشف "جيانلوكا دي مارزيو" عن وجود اهتمام من مارسيليا بضم جناح وتواصل مع روما من أجل جاستين كلويفرت.

ليس فقط الهولندي الشاب ضمن مرمى النادي الفرنسي، ولكن أيضاً بريان خيل، لاعب توتنهام.

روما يضغط من أجل فراتيزي

2022-06-23T07:31:37.882Z

اجتمع فريق عمل من روما مع نظرائهم في ساسوولو مساء الأربعاء بحسب "سكاي" لمناقشة صفقة دافيدي فراتيزي.

الدولي الإيطالي الشاب يطلب ساسوولو 35 مليون يورو لبيعه، بينما روما وصل إلى 20 مليوناً، مع العلم أنه له 20 بالمائة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

هالر في دورتموند

2022-06-23T07:28:55.864Z

ينتظر أن يعلن بوروسيا دورتموند رسمياً مساء الخميس عن تعاقده مع سيباستيين هالر قادماً من أياكس.

اللاعب كلف ناديه قرابة 35 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو"، وسيخضع للكشف الطبي اليوم.

إشبيلية وميلان مهتمان بديبالا

2022-06-23T07:26:47.264Z

قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن ميلان حتى الآن لم يصعد اهتمامه بباولو ديبالا، بينما المفاوضات مع إنتر في حالة توقف.

وأضاف الصحفي الإيطالي إن إشبيلية قدم عرضاً، ولكن براتب ثلاثة ملايين فقط للنجم الأرجنتيني.

وأوضحت "كورييري" أن اتصالات قد وقعت بين مسؤولي ميلان ووكلاء ديبالا لمعرفة مدى تطور المفاوضات مع إنتر.

ليدز ينافس ميلان على موهبة بلجيكا

2022-06-23T07:25:45.239Z

كشف "فابريزيو رومانو" عن أن ليدز دخل على الخط من أجل ضم تشارلز دي كيتيليرز، موهبة بروج.

اللاعب محط اهتمام من ميلان، ولكن ليدز يراه معوضاً مناسباً في حال قام ببيع نجمه رافينيا.