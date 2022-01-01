أخبار الانتقالات | بنفكيا يحبط كبار أوروبا وحيرة ديمبيلي الرباعية

صراع بين النصر والشباب على لاعب أنطاليا سبور
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ديمبيلي يفاضل لاختيار ناديه المقبل
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بنفيكا يخطف موهبة ريفر
كشف بنفيكا عن ضم إنزو فيرنانديز، موهبة ريفر بليت، المطلوب بقوة في أوروبا.
اللاعب الذي ارتبط بميلان ومانشستر سيتي وعديد الأندية سيدفع بنفيكا 18 مليوناً مقابل 75 بالمائة من بطاقة اللاعب.
كلويفرت مطلوب في مارسيليا
كشف "جيانلوكا دي مارزيو" عن وجود اهتمام من مارسيليا بضم جناح وتواصل مع روما من أجل جاستين كلويفرت.
ليس فقط الهولندي الشاب ضمن مرمى النادي الفرنسي، ولكن أيضاً بريان خيل، لاعب توتنهام.
روما يضغط من أجل فراتيزي
اجتمع فريق عمل من روما مع نظرائهم في ساسوولو مساء الأربعاء بحسب "سكاي" لمناقشة صفقة دافيدي فراتيزي.
الدولي الإيطالي الشاب يطلب ساسوولو 35 مليون يورو لبيعه، بينما روما وصل إلى 20 مليوناً، مع العلم أنه له 20 بالمائة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.
هالر في دورتموند
ينتظر أن يعلن بوروسيا دورتموند رسمياً مساء الخميس عن تعاقده مع سيباستيين هالر قادماً من أياكس.
اللاعب كلف ناديه قرابة 35 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو"، وسيخضع للكشف الطبي اليوم.
إشبيلية وميلان مهتمان بديبالا
قال "جيانلوكا دي مارزيو" إن ميلان حتى الآن لم يصعد اهتمامه بباولو ديبالا، بينما المفاوضات مع إنتر في حالة توقف.
وأضاف الصحفي الإيطالي إن إشبيلية قدم عرضاً، ولكن براتب ثلاثة ملايين فقط للنجم الأرجنتيني.
وأوضحت "كورييري" أن اتصالات قد وقعت بين مسؤولي ميلان ووكلاء ديبالا لمعرفة مدى تطور المفاوضات مع إنتر.
ليدز ينافس ميلان على موهبة بلجيكا
كشف "فابريزيو رومانو" عن أن ليدز دخل على الخط من أجل ضم تشارلز دي كيتيليرز، موهبة بروج.
اللاعب محط اهتمام من ميلان، ولكن ليدز يراه معوضاً مناسباً في حال قام ببيع نجمه رافينيا.