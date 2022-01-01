أخبار الانتقالات | برشلونة يصدم ديمبيلي، وفالفيردي يعود!

برشلونة لن يحسن عرضه لديمبيلي
علم جول أنّ إدارة برشلونة قررت عدم زيادة العرض المقدم إلى عثمان ديمبيلي ورفض رفع راتبه.
وأكدت المصادر أنّ عرض برشلونة الحالي نهائي إما بالموافقة أو الرافض.
فيليكس يؤكد استمراره في أتلتيكو مدريد
نفى جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، الشائعات التي ربطته بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي.
وقال في تصريحات لصحف البرتغال إنّه سعيد في أتلتيكو مدريد ولن يفكر في المغادرة.
إرنستو فالفيردي يقترب من العودة إلى التدريب
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ إرنستو فالفيردي أصبح أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى التدريب.
وأوضحت أنّ فوز جون أويارتي برئاسة أتلتيك بيلباو يزيد من فرص مدرب برشلونة الأسبق لقيادة أسود الباسك.
دي ماريا يفضل برشلونة على يوفنتوس
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أنخيل دي ماريا يفضل الانضمام إلى برشلونة على يوفنتوس.
وأوضحت أنّ اللاعب قد يوقع ليوفنتوس في أي قت لكنّه يؤجل الفكرة لحين وصول عرض من النادي الكتالوني
مارسيليا يدخل صراع سوبوسلاي
ذكرت "موندو" أن مارسيليا هو آخر الأندية المهتمة بضم النجم المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج.
وسبق وتم ربط متوسط الميدان بالانتقال لريال سوسييداد كذلك في مطلع الميركاتو الصيفي.
توتنهام وإيفرتون وصفقة تبادلية محتملة
ذكر "فابريزيو رومانو" أن هناك محادثات جارية بين إيفرتون وتوتنهام بخصوص الثنائي هاري وينكس وريتشارليسون.
وأبدى سبيرز اهتماماً بضم النجم البرازيلي، ولكن ينتظر لمعرفة موقف رافينيا أولاً، وقد يتحرك نحو ريتشارليسون إذا فشل في ضم الأول، ويعرض وينكس ضمن الصفقة بحسب رومانو.
نوتنجهام يواصل التدعيم
حسم نوتنجهام صفقة انضمام النيجيري تايو أوونيي بشكل رسمي من صفوف أونيون بيرلين.
البيان الرسمي لم يعلن قيمة الصفقة، ولكن بحسب التقارير، بلغت القيمة قرابة 20 مليون يورو، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.
ليفركوزن يقترب من نجم شاختار
كشفت "سكاي" أن ميخايلو مودريك، نجم شاختار، رفض عروضاً من ميلان ويوفنتوس من أجل الانضمام إلى باير ليفركوزن.
ولم يتوصل ليفركوزن لاتفاق مع شاختار بعد، ولكن بحسب التقرير قد توصل لاتفاق شخصي مع اللاعب على عقد حتى 2027.
يوفنتوس يعرض ثلاثي من أجل زانيولو
ذكرت "إل ميساجيرو" أن يوفنتوس قد عرض على روما ثلاثة لاعبين مقابل الحصول على نيكولو زانيولو.
اللاعبون المذكورون هم أرتور ميلو، مويس كين، وآرون رامسي، ولا يدخل الثلاثي في حسابات يوفنتوس الموسم المقبل.
رينيير قريب من بنفيكا
ذكرت "ماركا" أن جيسوس رينيير سيرحل عن صفوف ريال مدريد وسينضم لصفوف بنفيكا.
البرازيلي الشاب لعب مع بوروسيا دورتموند مُعاراً أيضاً الموسم الماضي، وقال التقرير إن الصفقة اقتربت من الإتمام بين الفريقين.
أندرلخت يضم مهاجم إنتر
قال "فابريزيو رومانو" إن أندرلخت قريب من التوقيع مع سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر.
اللاعب الشاب الذي لعب مع بازل الموسم الماضي سينضم للفريق البلجيكي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
سبيرز يتردد بخصوص نجم البورو
ذكرت "صن" أن توتنهام قد يتراجع عن ضم دجيد سبينس، نجم ميدلزبره، رغم الاهتمام الكبير والمفاوضات في الفترة الماضية.
وقال التقرير إن السبب وراء تراجع سبيرز هو إصرار البورو على الحصول على قيمة تقارب 20 مليون يورو لبيع نجمهم.
صراع على سوشيك
قالت "صن" إن هناك صراع ثلاثي على خدمات توماس سوشيك، نجم وست هام، عقب تردده بخصوص تمديد عقده.
ويتنافس الثلاثي نيوكاسل، إيفرتون، وأستون فيلا بحسب التقرير من أجل ضم متوسط الميدان التشيكي.
هيندرسون إلى نوتنجهام
اقترب دين هندرسون، حارس مانشستر يونايتد، من الانتقال لصفوف نوتنجهام فورست الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز.
"سكاي" أفادت بأن الصفقة ستكون في صورة الإعارة الموسمية مع أحقية الشراء، وسيخضع الحارس للكشف الطبي في الساعات المقبلة.
نيوكاسل يحسم بوتمان
أكدت "سكاي" وعدة مصادر موثوقة أن نيوكاسل قد حسم التعاقد مع سفن بوتمان، مدافع ليل الهولندي.
الصفقة ستكون مقابل 37 مليون يورو، بالإضافة لحوافز قد ترفع قيمتها إلى 45 مليون يورو.