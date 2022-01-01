أخبار الانتقالات | برشلونة يتخلص من بوتش وصراع لاكازيت

ميلان يستهدف لاعب موناكو
أفادت "لاجازيتا" بوجود اهتمام من قبل ميلان بضم لاعب موناكو ممادو كوليبالي الصيف المقبل.
وأضاف التقرير أن الروسونيري في مفاوضات بالفعل مع وكلاء اللاعب بسبب انتهاء عقده مع ناديه الفرنسي بحلول نهاية الموسم.
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ديست يقترب من وداع برشلونة
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صراع على لاكازيت
وسط عدم وضوح موقفه من التجديد مع آرسنال، قال "AS Roma Live" إن روما مهتم بضم المهاجم الفرنسي في الصيف المقبل مجاناً.
فريق آخر قد يتحرك لضم لاعب آرسنال بسبب انتهاء عقده هو برشلونة. اقرأ المزيد هنا.
برشلونة يعرض بوتش على وولفز
قال موقع "90min" إن برشلونة سيعرض على وولفرهامبتون الحصول على لاعبه ريكي بوتش مقابل ضمن أداما تراوري نهائياً.
ويلعب تراوري منذ يناير الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسط تقارير عن عدم حسم برشلونة قراره النهائي بخصوص ضمه بعد.