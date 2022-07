أخبار الانتقالات | حسم مصير ديمبيلي ومونزا يقارع الكبار بإيكاردي وديبالا!

أعلن بي إس في إيندهوفن عودة الهولندي لوك دي يونج لصفوفه من إشبيلية.

المهاجم أمضى الموسم مُعاراً مع برشلونة، وكان يملك عرضاً من المكسيك وفريق تولوكا بحسب "فابريزيو رومانو"، ولكن اختار العودة لناديه القديم.

PSV is dichtbij de komst van @LuukdeJong9. De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club.