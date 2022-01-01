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أخبار الانتقالات | برشلونة خارج سباق هالاند، وباريس حدد بديل مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mbappe Haaland
Getty Images

يوفنتوس يستسلم في مفاوضات ديبالا

2022-03-08T07:56:39.051Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس قد يكون استسلم فيما يتعلق بمفاوضات تجديد عقد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن وكيله سيصل تورينو يوم الخميس لاستئناف المفاوضات، لكن يوفنتوس غير واثق في إمكانية التوصل لاتفاق.

باريس أراد ضم راشفورد

2022-03-08T07:53:08.507Z

يبدو أن باريس سان جيرمان لم يكن يستبعد فكرة رحيل كيليان مبابي بشكل كامل في الصيف الماضي لصالح ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، والذي أكد أن راشفورد لم يكن الوحيد الذي حاول باريس سان جيرمان ضمه، ليكون بديلًا لمبابي.

الاتحاد الدولي يسمح برحيل أجانب الدوري الروسي والأوكراني مجانًا!

2022-03-08T07:52:06.360Z

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في طريقه لاتخاذ إجراء جريء للغاية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الاتحاد الدولي سيقوم بتعليق عقود كافة اللاعبين الأجانب المتواجدين في روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي.

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كريستنسن في برشلونة.. الصفقة الأولى لتشافي تتم بنجاح

2022-03-08T07:48:56.984Z

أغلق نادي برشلونة أول صفقة تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أندرياس كريستنسن مدافع نادي تشيلسي قد أعطى الضوء الأخضر لبرشلونة من أجل الانتقال.

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جيرارد: أريد استمرار كوتينيو، لكن القرار ليس بيدي!

2022-03-08T07:47:14.840Z

أكد ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي أستون فيلا على رغبته في استمرار البرازيلي فيليبي كوتينيو رفقة فريقه لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الإنجليزي، وأكد خلالها أن القرار النهائي ليس في يده بينما في يد الإدارة.

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برشلونة خارج المعادلة .. وجهة هالاند المقبلة بين ريال مدريد أو مانشستر سيتي!

2022-03-08T07:44:04.358Z

يبدو أن برشلونة أصبح خارج سباق الظفر بخدمات النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا الألماني.

هالاند يعد الحلم الأكبر بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس برشلونة في الصيف المقبل، من أجل تعزيز الهجوم، وحرمان غريمه ريال مدريد من قوة هجومية ضاربة.

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