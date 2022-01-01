أخبار الانتقالات | بايرن يصارع برشلونة وتشيلسي .. وسيتي يريد مدافع جديد

يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الضغط على نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم إصرار النادي البافاري على عدم رغبته في بيعه.

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وأكد البولندي الدولي في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي تجديد عقده ويريد المغادرة في الصيف الحالي.

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