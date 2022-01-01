أخبار الانتقالات | بايرن يصارع برشلونة وتشيلسي .. وسيتي يريد مدافع جديد

بايرن يعقد مهمة برشلونة .. طلب غير منطقي للتخلي عن ليفاندوفسكي
يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الضغط على نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم إصرار النادي البافاري على عدم رغبته في بيعه.
عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وأكد البولندي الدولي في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي تجديد عقده ويريد المغادرة في الصيف الحالي.
ضاعت فرصة مانشستر سيتي وليفربول؟ شرط جافي الجزائي يتضاعف!
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عقد اللاعب الشاب بابلو جافي مع برشلونة على الرغم من عدم تجديده بعد إلا أنه قد تمت مضاعفة قيمة الشرط الجزائي به.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الذي كان يبلغ حوالي 50 مليون يورو قد تمت مضاعفته إلى 100 مليون.
باريس يرفع عرضه لشكرينيار
النادي الإيطالي رفض بالفعل أول عرض من باريس سان جيرمان لضم ميلان شكرينيار لكن "لا جازيتا ديلو سبورت" أكدت أن الفريق الباريسي رفع عرضه بمقدار 10 ملايين يورو لتكون إجمالي قيمة الصفقة 60 مليونًا.
إنتر حدد سعر اللاعب بحوالي 80 مليون يورو، وهو رقم لا يبدو بعيدًا عن العرض الأخير للنادي الفرنسي، ومن الممكن أن يتم التوصل لاتفاق بشأنه خلال الأسابيع المقبل.
بايرن يصارع تشيلسي وبرشلونة على كوندي
كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من فريق بايرن ميونخ بالحصول على خدمات اللاعب جول كوندي من صفوف إشبيلية.
جاء هذا بحسب ما أكد الصحفي رودي جيليتي، وفي ظل اهتمام الثنائي تشيلسي وبرشلونة بالحصول على خدمات اللاعب أيضًا.
🚨🎯 #BayernMunchen are following some players to reinforce the centre-back role in the summer.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 12, 2022
📌 In the list - among the various profiles - stands the name of Jules #Kounde (#Sevilla) also appreciated by many #EPL clubs, #CFC in particular. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato https://t.co/OIUQ7JrUNH
مانشستر سيتي يريد مدافع فرنسي
أكدت تقارير صحفية إنجليزية على رغبة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات المدافع إيزاك توريه نجم فريق لو هارف الفرنسي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي معجب للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات ويسعى للاستفادة من مهارته.
مانشستر يونايتد يهدد بالخروج من صفقة دي يونج
أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد لا مشكلة لديه في الخروج من عملية ضم فرينكي دي يونج لصفوفه في الساعات المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن رفع برشلونة لطلباته المالية هو السبب وراء تفكير يونايتد في الانسحاب من الصفقة.