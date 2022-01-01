أخبار الانتقالات | باريس يطارد هدف ريال مدريد، وكوليبالي يدرس الرحيل

كوليبالي يدرس الرحيل عن نابولي
Kalidou Koulibaly’s agent Ramadani: “There are so many rumours - and I wanna clarify that we’re not in talks with any club for Koulibaly, as of today”, tells @CorSport. ⚠️🇸🇳 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022
“We’re waiting to meet with Napoli to decide the best solution for both parties”, he added.
مانشستر يونايتد ينافس ليفربول على جافي
🔥Manchester United and Liverpool are monitoring Gavi's condition.#MUFC 🔴 #LFC— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 29, 2022
🗣️👥Barcelona is continuing negotiations to extend the contract of the Spanish star. 🔵#ForçaBarça
🔻 VOLE 🔻
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باريس قد يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ باريس سان جيرمان يطارد ريتشارلسون، لاعب إيفرتون.
وارتبط البرازيلي بالانضمام إلى ريال مدريد بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي.
مودريتش يجدد
أوضحت "ماركا" أن لوكا مودريتش مستمر لعام إضافي مع ريال مدريد عقب تمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
وأضاف التقرير أن الكرواتي أمضى بالفعل على عقده الجديد وسيكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.
تين هاج يطلب تيمبر
أوضحت "ميرور" أن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع جوليان تيمبر، مدافع أياكس.
وطلب تين هاج أيضاً من يونايتد الدخول في سباق التعاقد مع داروين نونيز، مهاجم بنفيكا المطلوب في عدة أندية كبرى.
مارسيلو يعلن الرحيل
أعلن لاعب ريال مدريد مارسيلو انتهاء رحلته مع الفريق الملكي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرح الظهير الأيسر البرازيلي للإعلام بعد المباراة بأن هذا الموسم كان الأخير مع الفريق، وأنه لا يعرف بعد فريقه المقبل.
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تشافي يطلب كوندي
كشفت "موندو" عن وجود اهتمام من قبل برشلونة بالتعاقد مع أحد الثنائي جول كوندي من إشبيلية، أو كاليدو كوليبالي من نابولي لدعم الخط الخلفي.
ويفضل مدرب برشلونة تشافي ضم كوندي بسبب صغر سنه ومعرفته بالليجا، ولكن يواجه منافسة قوية من تشيلسي بحسب التقرير.
وإذا لم ينجح البلوجرانا بضم الفرنسي، سيتحرك بحسب التقرير لنجم نابولي السنغالي الذي ينتهي عقده في 2023.